Рубль умеренно снижается днем в понедельник, спрос со стороны импортеров перевешивает фактор растущей нефти

Москва. 10 ноября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на биржевых торгах на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны импортеров; растущие цены на нефть сдерживают нацвалюту от более заметного снижения.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,369 руб., что на 5 копеек (или на 0,44%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 1,29 коп. выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,56%, до 81,44 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,22%, до 94,01 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе в понедельник днем, но опустились с внутридневных максимумов. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:000 мск составила $63,85 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,33%, до $59,95 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают надежды на завершение шатдауна в США, продолжающегося уже 40-й день. Американский Сенат сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе, восемью демократами. Сенату предстоит одобрить законопроект, ранее принятый Палатой представителей, но с учетом согласованных изменений. После этого он вновь будет отправлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, в центре внимания трейдеров остается ситуация с американскими санкциями в отношении российского энергетического сектора. В пятницу стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток". Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября).

"Российский рубль на прошлой неделе незначительно укрепился несмотря на негативные геополитические новости. В настоящий момент курс пары "юань/рубль" находится у отметки 11,37 руб./юань. На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (9,04 млрд руб./сутки против текущих 9,54 млрд руб./сутки) курс рубля на этой неделе может задержаться в диапазоне 11,25-11,45 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе, скорее всего, сохранится. В первой половине текущей недели стоимость юаня может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона 11,0-11,5 рубля".

"Новости пока идут разнонаправленные: с одной стороны, в последний месяц существенно выросла активность экспорта отечественной сельхозпродукции, но, с другой стороны, продолжают поступать негативные новости по энергетическому экспорту. Сезонно на внутреннем валютном рынке сейчас должны преобладать импортеры, формирующие спрос на иностранную валюту. Кроме того, в текущем месяце Банк России продолжит сужать объем чистых продаж валюты на рынке. Таким образом, на предстоящей недели есть значимая вероятность, что пара "юань/рубль" попытается протестировать отметку 11,5 рубля", - считает Попов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК), подраставшие в конце прошлой недели, в понедельник перешли к снижению. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 ноября увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,44% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась по отношению к пятнице на 4 базисных пункта и 10 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 5 базисных пунктов - до 17,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 8 базисных пунктов, опустившись до 19,26% годовых.