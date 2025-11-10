"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Софтлайна с целью 93,88 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Софтлайн" с целью 93,88 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 77,76 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Текущие котировки уже дисконтируют весь негатив слабого полугодия, вызванный сдвигом бюджетных циклов корпоративных заказчиков, при этом структурный рост высокомаржинального бизнеса собственных решений сохраняется на высоком уровне (+27% за полугодие), что повышает общую рентабельность, отмечают аналитики.

Компания подтверждает уверенный годовой прогноз, а долговая нагрузка остается контролируемой, что создает фундамент для восстановления котировок по мере реализации планов и на фоне общерыночного "дна", образованного геополитикой, обращают внимание они.

"С технической точки зрения цена преодолела ключевое сопротивление нисходящего тренда, что указывает на смену динамики в пользу покупателей. Пробитие открывает путь к дальнейшему росту. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 77,76 руб. риск на портфель составит 0,54%", - указывают в "Финаме".

"Софтлайн" - российская IТ-компания, занимающаяся дистрибуцией программного обеспечения и развивающая собственные продукты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.