"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целью 116,25 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 116,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,25%, стоп-приказ: 93,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики указывают, что в последней отчетности по МСФО компания показала двузначный рост страховых премий и выручки при небольшом снижении чистой прибыли из-за более слабого инвестиционного результата, тогда как операционный бизнес остается устойчивым.

Дополнительные драйверы - расширение продуктовой линейки накопительного и медицинского страхования, а также высокая дивидендная доходность на фоне умеренной долговой нагрузки.

После публикации отчета и пересмотра рыночных ожиданий по денежно-кредитной политике бумаги скорректировались, и часть рисков уже заложена в цене, что делает текущую просадку привлекательной точкой входа в долгосрочный рост, сообщается в материале "Финама".

"С технической точки зрения бумага протестировала уровень поддержки, отскочила и сломала нисходящий тренд пробоем ключевой отметки. После короткой консолидации под уровнем сопротивления формируется технический паттерн разворота, - отмечают эксперты. - При позитиве на рынке высок шанс мощного импульса вверх с закреплением выше ближайших сопротивлений. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 93,15 руб. риск на портфель составит 0,41%".

"Ренессанс страхование" - крупный независимый универсальный российский страховщик, работающий как в сегменте жизни, так и в non-life, и делающий ставку на цифровые каналы и онлайн-продажи.

