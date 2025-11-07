"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали, НЛМК и ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив цен акций ПАО "Северсталь", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Потребление стали в России по итогам 2025 года может сократиться на 14%, до 38 млн тонн, сообщает ассоциация "Русская сталь".

"Умеренно негативная новость. Несмотря на ухудшение прогнозов, мы считаем, что падение потребления стали не окажет сильного влияния на операционные и финансовые результаты российских компаний. "Русская сталь" уже прогнозировала падения потребления на двузначную величину, поэтому добавочный эффект от ухудшения этого прогноза ограничен. Мы считаем, что плоский прокат - основная продукция НЛМК, ММК и "Северстали" - будет под чуть меньшим давлением, чем сортовой, - пишут эксперты в обзоре. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на компании черной металлургии. Сейчас акции "Северстали", НЛМК и ММК торгуются с премией к историческим значениям мультипликатора Р/Е. У "Северстали" это 13х против 7,5х, у НЛМК - 8,9х против 7,6х, а у ММК - выше 20х против 6,3х. Мы считаем, что постепенное восстановление отрасли в 2026 году приведет к переоценке этих компаний".

