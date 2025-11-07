Рубль может завершить текущую неделю вблизи 11,3-11,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль может завершить текущую неделю вблизи уровней 11,3-11,5 рубля за юань на фоне анонса объемов продажи валюты (дальнейшее умеренное снижение в рамках бюджетного правила со стороны ЦБ РФ в ноябре), полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом могут завершить неделю вблизи уровней $63,5-64,5 за баррель, говорится в комментарии экспертов.

