Первое снижение ставки ЦБ РФ в 2026г может состояться во 2К - инвестбанк "Синара"

Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в следующем году может состояться во втором квартале, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки после заседания 24 октября 2025 года.

Из него следует, что процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) будет медленным, в том числе из-за возможных пауз, а сравнительно высокий уровень ключевой ставки сохранится продолжительное время, оставаясь базовым на протяжении 2026 года, отмечает эксперт.

Жесткая ДКП направлена на предотвращение перегрева спроса и ограничение инфляционных ожиданий на фоне возможных ценовых шоков, связанных с бюджетными и налоговыми изменениями.

"Рынок должен быть готов к тому, что, пока не появятся признаки дезинфляции, ставку будут снижать совсем незначительно. Это означает, что в реальном выражении они довольно долго продолжат носить ограничительный характер. На наш взгляд, первое снижение ставки в следующем году может состояться во втором квартале", - пишет Коныгин в материале инвестбанка.

