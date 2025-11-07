Рубль утром дешевеет в паре с юанем, несмотря на заметный рост нефти

Москва. 7 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет, несмотря на уверенное повышение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,382 руб. (+5,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,46 коп. выше уровня действующего официального курса.

Возможно ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в пятницу в отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование в четверг его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода, может стимулировать открытие длинных позиций в юане со стороны спекулятивно настроенных участников торгов, - пишет эксперт в обзоре. - Отметим, что основным подтверждением выхода из нисходящего канала, на наш взгляд, может стать преодоление китайской валютой верхней границы нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, что будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста юаня с технической целью в районе 12-12,2 руб. за юань".

Цены на нефть уверенно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения за три предыдущие сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,08 за баррель, что на 1,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют 1,14% и торгуются по $60,11 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как Минфин США пообещал не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.