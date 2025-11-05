Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне небольших колебаний на рынке нефти

Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 ноября на 30,24 копейки, до 81,1885 руб./$1, и повысил курс евро на 12,83 копейки, до 93,5131 руб./EUR1.

"Рубль в среду возобновил снижение в паре с юанем после заметного укрепления на предыдущих торгах. Они пришлись на понедельник - в этот день биржа проводила торги в валютной секции, в то время как в стране был официальный выходной день. Среда - первый полноценный рабочий день после ноябрьских праздничных выходных, поэтому наблюдается как рост активности участников, так и повышение спроса на валюту после завершения на прошлой неделе налогового периода октября. В целом до конца недели не ожидаем особого роста волатильности в паре "юань-рубль", полагаем, что в ближайшее время она продолжит консолидироваться в коридоре 11-11,5 руб./юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть возобновили умеренное повышение после выхода данных по запасам в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,26%, до $64,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,21%, до $60,69 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,202 млн баррелей, максимальными темпами более чем за три месяца, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей, дистиллятов - на 643 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Банк России в среду, 5 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 120 млрд рублей (при лимите 2 трлн 120 млрд рублей и спросе 3 трлн 131,869 млрд рублей) в среднем по ставке 16,53% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 октября, ЦБ разместил 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 2 трлн 772,899 млрд рублей) в среднем по ставке 16,61% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 ноября поднялась на 4 базисных пункта, до 16,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц, напротив, опустилась на 1 базисный пункт и в среду составила 16,55% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,44% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 16,39% годовых.

эб мв