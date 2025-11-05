"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers

"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компания Bristol Myers отчиталась за III квартал с превышением прогнозов по выручке и чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Эмитент повысил прогноз по годовой выручке и сузил прогнозный диапазон по прибыли на акцию. Компания принесла массу позитивных новостей по части R&D за последние месяцы. При этом акции Bristol Myers выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения".

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.