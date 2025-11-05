Итоговый показатель чистой прибыли Мосбиржи может находиться под давлением - "Газпромбанк Инвестиции"

Итоговый показатель чистой прибыли "Московской биржи" может находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Московская биржа" представила данные по объему торгов за октябрь. Он достиг 172,6 трлн рублей, что на 23,1% больше уровня октября прошлого года. В целом за период с января по октябрь 2025 года объем торгов вырос на 14,6% г/г, составив 1,4 квадрлн рублей.

По мнению стратегов сервиса, объем торгов на "Московской бирже" продемонстрировал позитивную динамику, что положительно отразится на финансовых результатах биржи. В третьем квартале 2025 года аналитики ожидают роста комиссионных доходов до 20,1 млрд рублей (+35,5% г/г) и до 56,5 млрд рублей за девять месяцев 2025 года (+25,7% г/г).

Эксперты сервиса ожидают, что доля комиссионных доходов в общей выручке "Московской биржи" в 2025 году составит 51%, доля процентных - 49%, в то время как в 2024 году соотношение составляло 40 и 60% за счет существенного роста процентных доходов на фоне высокой ключевой ставки и бoльших клиентских остатков.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что рост комиссионных доходов частично поддержит общую выручку группы при снижении процентных доходов компании на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и уменьшения количества свободных денежных остатков клиентов. Следовательно, итоговый показатель чистой прибыли может находиться под давлением. Таким образом, акции "Мосбиржи" на текущий момент не входят в список фаворитов аналитиков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.