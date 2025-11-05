"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Считаем опубликованные результаты торгов за октябрь 2025 года умеренно позитивными, а вот новость о значительных капитальных затратах негативной. В отдельных рыночных сегментах мы по-прежнему видим опережающие темпы роста объемов торгов, в случае деривативов и облигаций это практически удвоение в годовом выражении, - пишут эксперты. - У нас фундаментально "негативный" взгляд на акции Мосбиржи (прогнозная стоимость - 150 рублей за штуку), которые торгуются с мультипликатором P/E 2025п 7х против среднеисторического уровня 10,2х, но дисконт объясняется ожидаемым давлением на выручку на фоне снижения чистых процентных доходов. Мы считаем, что 2024 год был рекордным для чистой прибыли, а в 2025 году она снизится".

