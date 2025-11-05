.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nikkei 225 теряет 2,8%
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В 2026 году услуги связи могут подорожать на 5–10%
В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских...
 
Бизнес потратил 36% прибыли на обслуживание займов
Нагрузка процентных платежей на прибыль компаний по итогам III квартала обновила исторический максимум, достигнув 36%, следует из октябрьского доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ...
 
Внедрение технологий в промышленности растет неравномерно
В 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют технологии промышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения - на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших...
 
05 ноября 2025 года 09:11

Nikkei 225 теряет 2,8%

Фондовые индексы США снизились во вторник на слабых отчетностях. Азиатские рынки акций в основном снижаются в среду, японский Nikkei 225 теряет 2,8%. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $64,5 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились на опасениях завышенной стоимости акций компаний, связанных с ИИ, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг Palantir Technologies упали на 7,9%. Этот поставщик решений для работы с большими данными дал прогноз выручки в четвертом квартале выше ожиданий аналитиков. Однако инвесторов беспокоит слишком сильный рост цены акций компании с начала текущего года - более чем в 2,5 раза.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) за день подешевели на 4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,7%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 3,8%, Micron Technology Inc. - на 7,1%.

Отношение цены акций компаний, входящих в расчет S&P 500, к их прогнозируемой прибыли превысил 23 раза, что близко к самому высокому значению с 2000 года. Это усиливает ожидания коррекции на рынке после нескольких месяцев роста.

Об этом же предупреждают аналитики ведущих банков, пишет агентство Reuters. Так, Дэвид Соломон из Goldman Sachs и Тед Пик из Morgan Stanley не исключают возможности падения рынка на 10-20%.

"Похоже, инвесторы обеспокоены высокой ценой акций, - заявил главный исполнительный директор Horizon Investment Services Чак Карлсон. - Оценка стоимости многих отчитавшихся компаний была довольно высокой, а их прибыли были хорошими, но не выдающимися. А это повод для фиксации прибыли".

Акции Uber, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, во вторник подешевели на 5,1% из-за слабых квартальных показателей. По этой же причине стоимость бумаг музыкального стримингового сервиса Spotify и оператора платформы электронной коммерции Shopify опустилась на 2,3% и 6,9% соответственно.

Котировки бумаг круизного оператора Norwegian Cruise Line рухнули на 15,3% также из-за того, что его финансовые результаты за третий квартал не оправдали ожиданий экспертов. Акции других представителей данной сферы - Carnival Corp. и Royal Caribbean Group - упали на 9,1% и 7,4% соответственно.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) сократилась за день на 5,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,6%, DuPont - на 8,9%, Yum! Brands Inc. - на 7,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 251,44 пункта (на 0,53%) и составил 47085,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 80,42 пункта (на 1,17%) - до 6771,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 486,09 пункта (на 2,04%) и завершил сессию на отметке 23348,64 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.

Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs Тед Пик и Дэвид Соломон предупредили о возможности значительной коррекции на рынке акций после нескольких месяцев роста.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,8% в ходе торгов вслед за падением котировок акций IT-компаний, в том числе, Socionext Inc. (-12,1%), SoftBank Group (-9,8%), Disco Corp. (-8,9%), Advantest (-7,2%), Lasertec (-6,9%).

Заметно дешевеют также бумаги Hitachi Construction Machinery (-11,5%), Toyota Motor (-2,5%), Mitsubishi UFJ (-2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 3,2%. Резко снижаются котировки акций Samsung Electronics (-4,2%), SK Hynix (-1,5%), а также работающих в ВИЭ-секторе компаний Hanwha Solutions Corp. (-14%) и HD Hyundai Energy Solutions (-11,3%).

Статданные, опубликованные накануне, показали ускорение инфляции в Южной Корее в октябре до 2,4% в годовом выражении - максимума с июля 2024 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 2,1% в сентябре и превзошли ожидания рынка (+2,1%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, значения которых были опубликованы в среду, показали продолжающийся, но замедляющийся рост деловой активности в стране.

Сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 51,8 пункта с сентябрьских 52,5 пункта, индикатор сферы услуг - до 52,6 пункта с 52,9 пункта. Оба индекса находятся на минимумах с июля, однако по-прежнему превышают 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступивший на China International Import Expo 2025, в среду, заявил, что объем ВВП Китая превысит 170 трлн юаней ($23,9 трлн) в течение пяти лет. Он пообещал больше открыть потребительский рынок страны для международного бизнеса после торговой сделки с США, пишет Trading Economics.

Заметное снижение на торгах в Шанхае демонстрируют бумаги Zhongji Innolight (-1,7%), Eoptolink Technology (-1,6%), Foxconn Industrial (-1,1%), GigaDevice Semiconductor (-4,3%), Cambricon Technologies (-1,3%). В то же время уверенно дорожают JinGuan Electric (+20%), CSI Solar Co. (+16,9%), HOB Biotech Group (+11,3%).

В Гонконге дешевеют Sunny Optical Technology (-2,5%), BYD Co. (-1,9%), Lenovo Group (-1,7%). При этом уверенно растут котировки акций WuXi AppTec (+2,3%), Zijin Mining (+1,9%), Meituan (SPB: 3690) (+1,5%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1% вслед за котировками акций сырьевых компаний - бумаги Northern Star, Evolution Mining и BHP потеряли в цене по 0,5%.

ЦБ Австралии накануне сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%.

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 мск составляет $64,46 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,45 (0,7%), до $64,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют $0,01 (0,02%) и торгуются по $60,57 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,8%), до $60,56 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Решение о приостановке увеличения добычи "вряд ли окажет значимую поддержку ценам на нефть в ноябре и декабре", полагают аналитики LSEG.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:25
Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне небольших колебаний на рынке нефти
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1 - УК" Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания Bristol...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг Ростелекома остаются неопределенными - "Велес Капитал"
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:32
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:25
Итоговый показатель чистой прибыли Мосбиржи может находиться под давлением - "Газпромбанк Инвестиции"
Итоговый показатель чистой прибыли "Московской биржи" может находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Московская биржа" представила данные по объему торгов за октябрь. Он достиг 172,6 трлн рублей, что на 23,1% больше уровня октября прошлого...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 14:43
Акции Полюса восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов - "БКС МИ"
Акции ПАО "Полюс" на торгах в среду восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов и на фоне растущих цен на золото, говорится в комментарии экспертов "БКС Мир Инвестиций". "Акции "Полюса" продолжают восстанавливаться от своих трехмесячных минимумов. Котировки золота при этом упали ниже...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275,25 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 275,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,32%, стоп-приказ: 238,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:22
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD Co., говорится в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. Эмитент в третьем квартале продемонстрировал результаты значительно хуже ожиданий, констатирует эксперт. Если сокращение маржи было ожидаемым (жесткая ценовая война, давление на...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 12:16
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мосбиржи
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем опубликованные результаты торгов за октябрь 2025 года умеренно...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:35
Цена нефти может задержаться выше $63/барр. на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent могут задержаться выше уровня в $63 за баррель на текущей неделе, несмотря на решения картеля ОПЕК+ об увеличении с декабря добычи сырья на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что на неделе на...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:03
"БКС МИ" подтверждает прогноз цены нефти на 2026г в $65/барр
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогноз цены нефти марки Brent на 2026 год в $65 за баррель, но теперь видит меньше рисков снижения до $60 за баррель и ниже в ближайшие месяцы, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Эксперты отмечают, что на данный...    читать дальше
.
05 ноября 2025 года 10:35
Рубль, вероятно, пока будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Иностранная валюта, вероятно, повторит траекторию предыдущей недели,...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.