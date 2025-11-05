Фондовые индексы США снизились во вторник на слабых отчетностях. Азиатские рынки акций в основном снижаются в среду, японский Nikkei 225 теряет 2,8%. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $64,5 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились на опасениях завышенной стоимости акций компаний, связанных с ИИ, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг Palantir Technologies упали на 7,9%. Этот поставщик решений для работы с большими данными дал прогноз выручки в четвертом квартале выше ожиданий аналитиков. Однако инвесторов беспокоит слишком сильный рост цены акций компании с начала текущего года - более чем в 2,5 раза.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) за день подешевели на 4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,7%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 3,8%, Micron Technology Inc. - на 7,1%.

Отношение цены акций компаний, входящих в расчет S&P 500, к их прогнозируемой прибыли превысил 23 раза, что близко к самому высокому значению с 2000 года. Это усиливает ожидания коррекции на рынке после нескольких месяцев роста.

Об этом же предупреждают аналитики ведущих банков, пишет агентство Reuters. Так, Дэвид Соломон из Goldman Sachs и Тед Пик из Morgan Stanley не исключают возможности падения рынка на 10-20%.

"Похоже, инвесторы обеспокоены высокой ценой акций, - заявил главный исполнительный директор Horizon Investment Services Чак Карлсон. - Оценка стоимости многих отчитавшихся компаний была довольно высокой, а их прибыли были хорошими, но не выдающимися. А это повод для фиксации прибыли".

Акции Uber, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, во вторник подешевели на 5,1% из-за слабых квартальных показателей. По этой же причине стоимость бумаг музыкального стримингового сервиса Spotify и оператора платформы электронной коммерции Shopify опустилась на 2,3% и 6,9% соответственно.

Котировки бумаг круизного оператора Norwegian Cruise Line рухнули на 15,3% также из-за того, что его финансовые результаты за третий квартал не оправдали ожиданий экспертов. Акции других представителей данной сферы - Carnival Corp. и Royal Caribbean Group - упали на 9,1% и 7,4% соответственно.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) сократилась за день на 5,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,6%, DuPont - на 8,9%, Yum! Brands Inc. - на 7,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 251,44 пункта (на 0,53%) и составил 47085,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 80,42 пункта (на 1,17%) - до 6771,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 486,09 пункта (на 2,04%) и завершил сессию на отметке 23348,64 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.

Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs Тед Пик и Дэвид Соломон предупредили о возможности значительной коррекции на рынке акций после нескольких месяцев роста.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,8% в ходе торгов вслед за падением котировок акций IT-компаний, в том числе, Socionext Inc. (-12,1%), SoftBank Group (-9,8%), Disco Corp. (-8,9%), Advantest (-7,2%), Lasertec (-6,9%).

Заметно дешевеют также бумаги Hitachi Construction Machinery (-11,5%), Toyota Motor (-2,5%), Mitsubishi UFJ (-2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 3,2%. Резко снижаются котировки акций Samsung Electronics (-4,2%), SK Hynix (-1,5%), а также работающих в ВИЭ-секторе компаний Hanwha Solutions Corp. (-14%) и HD Hyundai Energy Solutions (-11,3%).

Статданные, опубликованные накануне, показали ускорение инфляции в Южной Корее в октябре до 2,4% в годовом выражении - максимума с июля 2024 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 2,1% в сентябре и превзошли ожидания рынка (+2,1%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - теряет 0,3%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, значения которых были опубликованы в среду, показали продолжающийся, но замедляющийся рост деловой активности в стране.

Сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 51,8 пункта с сентябрьских 52,5 пункта, индикатор сферы услуг - до 52,6 пункта с 52,9 пункта. Оба индекса находятся на минимумах с июля, однако по-прежнему превышают 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступивший на China International Import Expo 2025, в среду, заявил, что объем ВВП Китая превысит 170 трлн юаней ($23,9 трлн) в течение пяти лет. Он пообещал больше открыть потребительский рынок страны для международного бизнеса после торговой сделки с США, пишет Trading Economics.

Заметное снижение на торгах в Шанхае демонстрируют бумаги Zhongji Innolight (-1,7%), Eoptolink Technology (-1,6%), Foxconn Industrial (-1,1%), GigaDevice Semiconductor (-4,3%), Cambricon Technologies (-1,3%). В то же время уверенно дорожают JinGuan Electric (+20%), CSI Solar Co. (+16,9%), HOB Biotech Group (+11,3%).

В Гонконге дешевеют Sunny Optical Technology (-2,5%), BYD Co. (-1,9%), Lenovo Group (-1,7%). При этом уверенно растут котировки акций WuXi AppTec (+2,3%), Zijin Mining (+1,9%), Meituan (SPB: 3690) (+1,5%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1% вслед за котировками акций сырьевых компаний - бумаги Northern Star, Evolution Mining и BHP потеряли в цене по 0,5%.

ЦБ Австралии накануне сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,6%.

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 мск составляет $64,46 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,45 (0,7%), до $64,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют $0,01 (0,02%) и торгуются по $60,57 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,8%), до $60,56 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Решение о приостановке увеличения добычи "вряд ли окажет значимую поддержку ценам на нефть в ноябре и декабре", полагают аналитики LSEG.