Правительство ждет сохранения дефицита бюджета до 2042 года

Правительство ожидает, что федеральныйбудет дефицитным ближайшие два десятилетия. Это следует из опубликованного кабмином прогноза до 2042 г. (рассчитан на 18-летний период и обновляется каждые шесть лет). Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта, пишут "Ведомости" . При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативныйсодержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.

Расходы, согласно проектировкам правительства, вырастут почти в 3 раза – с 42,8 трлн в 2025 г. до 125,8 трлн в 2042 г. Одновременно их доля от ВВП сократится с 19,7 до 17%. Консервативный сценарий предполагает, что расходы через 18 лет составят 144,5 трлн, или 22,2% ВВП.

Доходы бюджета, согласно прогнозу, в абсолютном выражении продолжат планомерно расти, однако их доля в ВВП сократится. В базовом сценарии в 2042 г. они составят 104,1 трлн руб., или 14,1% ВВП, в то время как в 2025 г. кабмин ожидает получить 37 трлн, или 17,1%. В среднем прогноз предполагает рост поступлений на 2,1% ежегодно, в том числе нефтегазовых доходов на почти 3% каждый год. Консервативный сценарий содержит куда более скромные показатели. Согласно ему, доходы через 18 лет достигнут 89,9 трлн, или 13,8% ВВП.

Кабмин ожидает, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП продолжит снижаться на фоне «отстающих темпов роста» добычи и экспорта. Нефтегазовые доходы бюджета снизятся к 2042 г. до 1,9% к ВВП с ожидаемых в текущем году 4%. Одновременно, согласно прогнозу, цена на нефть марки Urals вырастет к 2031 г. до 69 $/барр. и весь оставшийся период стабилизируется на этом уровне. На 2025 г. цена на Urals в бюджете заложена на уровне $58/барр., на 2026 г. – $59/барр. При этом, по данным Минэка, с начала года она подешевела на 33,7%. Если по итогам января котировки были на уровне $67,66/барр., то на конец ноября упали до $44,87/барр., сообщало министерство со ссылкой на данные ценового агентства Argus Rus Limited.

Кроме того, значительно изменится и курс доллара – правительство ожидает, что к 2042 г. его среднее значение составит 133 руб./$. С начала текущего года он планомерно снижался: пик в 103,4 руб./$ был зафиксирован 15 января, а минимальное значение – 76 руб./$ – 6 декабря.

Фонд национального благосостояния (ФНБ), несмотря на рост в абсолютных значениях – с 13,6 трлн руб. в 2025 г. до 33,2 трлн к 2042 г., относительно ВВП будет сокращаться с 6,3 до 4,5%, указано в документе. Консервативный сценарий при этом предусматривает, что ФНБ уменьшится через 18 лет более чем вдвое до 6,5 трлн, или до 1% ВВП.

На бюджет в будущем будет влиять множество факторов, важнейшие из них - спрос на российские товары, санкционные ограничения, финансовые потоки, а также демография, состояние рынка труда и технологические изменения, перечислил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.