"Финам" повысил рейтинг акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $88,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

После недавней коррекции в секторе бумаги фонда стали выглядеть привлекательными для новых покупок, считает эксперт.

"Эмитент с начала года показывал слабую динамику, просев на 3% на фоне роста широкого рынка на 16,3%, в первую очередь из-за ралли в технологических компаниях на волне бума AI, который не затронул сектор базового потребления. Тем не менее фонд сохраняет статус защитного актива: в случае роста волатильности его акции традиционно демонстрируют опережающую динамику, - пишет Магомедов в обзоре. - Дополнительный катализатор для укрепления - смягчение риторики ФРС США и ускорение цикла снижения ставок, что делает сектор staples особенно востребованным как источник стабильного дивидендного дохода и "подушки" в портфеле".

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании первичного потребительского спроса.

