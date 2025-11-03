Консолидация цен на золото краткосрочно может продолжиться - "Цифра брокер"

Консолидация котировок золота может продолжиться в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Котировки золота стабилизировались в области немногим выше 4000 долларов за унцию, после снижения практически на 10% от достигнутых в октябре рекордных максимумов. Несмотря на сохраняющийся долгосрочный тренд на повышение цен на золото, в краткосрочной перспективе консолидация на рынке золота может продолжиться, - пишут эксперты. - С технической точки зрения сопротивление сейчас расположено на уровне $4027,69 за тройскую унцию, где проходит линия 20-дневного скользящего среднего, в то время как поддержка находится на уровне $3867,8 за унцию, который соответствует линии 50-дневного скользящего среднего".

