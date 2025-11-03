Прогнозная цена акций Мосбиржи остается на уровне 243 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Московской биржи" на горизонте года остается на уровне 243 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика"

"Отчетность эмитента по итогам торгов за октябрь выглядит умеренно позитивной. Опираясь на нее, можно ожидать позитивных результатов по МСФО за третий квартал 2025 года, которые будут опубликованы 26 ноября. Наш целевой уровень по акции на двенадцать месяцев - по-прежнему 243 рубля", - пишут эксперты.

