.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне пониженной активности и позитивных геополитических новостей
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. проектом . Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, передача сведений (их объем и...
 
Компании рекордно увеличили наем внештатников
Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс....
 
В РФ переработки стали главным триггером выгорания и увольнения сотрудников
Переработки перестали быть признаком лояльности и профессионализма - теперь они главный триггер выгорания и увольнения сотрудников в России, пишет "Российская газета". Баланс между работой и личной жизнью вошел в топ-5 критериев при выборе...
 
03 ноября 2025 года 15:27

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне пониженной активности и позитивных геополитических новостей

Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем; рубль укрепляется в начале новой недели благодаря позитивным геополитическим новостям. Активность биржевых валютных торгов 3 ноября в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,185 руб., что на 11,5 коп. (или на 1%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 5,99 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск опустилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,05%, до 80,2 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 1,26%, до 92,26 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросах украинского урегулирования нет последней капли, которая заставит его отказаться от участия в этом процессе. "Последней капли нет. Иногда нужно позволить им бороться до конца. Они борются, мы боремся", - сказал он журналистам. Трамп также сказал однозначно "нет" в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность поставки Киеву ракет Tomahawk.

Кроме того, президент США считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов. "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп. Он сказал, что "и с Путиным это работает".

"Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово", - сказал американский президент.

В свою очередь мировые цены на нефть, подраставшие утром в понедельник, днем перешли к снижению; участники рынка оценивают итоги состоявшегося в минувшие выходные заседания ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 0,23%, до $64,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,25%, до $60,83 за баррель. За минувший месяц Brent упала в цене на 2,6%, WTI - на 2% на опасениях избытка предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ при сигналах снижения спроса.

В выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года. "Это признание со стороны группы того, что в следующем году рынок может столкнуться с существенным избытком предложения, пик которого придется на начало года", - говорит аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на шесть и составило 414 единиц. Число газовых буровых увеличилось на четыре и достигло 125 единиц.

Курс валютной пары "юань/рубль", вероятно, закрепится в верхней части диапазона 11,0-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB). Эксперты отмечают, что в целом на внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, которая характерна как для биржевого, так и для внебиржевого сегментов.

Поступательность общего тренда и одновременная волатильность, с одной стороны, указывают на общую сбалансированность рынка, с другой стороны - на его чувствительность к действиям крупных участников, которые, похоже, достаточно активны в последние недели, указывают в ПСБ.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, спрос на иностранную валюту в октябре был весьма умеренным, главным образом, на фоне низкого спроса на импорт и перехода российских экспортеров на расчеты в рублях. Вполне возможно, что эти тенденции продолжат влиять на курс рубля в ноябре, поэтому сильного падения курса нацвалюты ждать не стоит. Хотя определенное давление на рубль в течение всего ноября могут оказывать существующие санкционные риски.

"При этом в ноябре на валютные курсы не будут влиять итоги заседаний центральных банков, так как следующие заседания Банка России, ФРС США и ЕЦБ, заключительные в 2025 году, состоятся только в декабре. Данные по инфляции за октябрь и инфляционным ожиданиям за ноябрь, если окажутся оптимистичными, могут стать основой для укрепления рубля с середины месяца. Саммит G20, который ориентировочно пройдет в третьей декаде ноября в ЮАР, может быть богат на важные политические заявления, и валютный рынок к ним обязательно прислушается. В ноябре очень волатильными могут быть цены на нефть из-за ожиданий профицита", - считает Мильчакова.

"Таким образом, курс рубля может быть весьма волатильным. Однако, по всей видимости, нацвалюта может отреагировать на негативные новости снижением в краткосрочном периоде, а в среднесрочном аспекте - снова возобновить укрепление, главным образом, по причине низкого спроса на валюту", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В силу того, что в России 3 ноября 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в понедельник не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 ноября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2570 п. по индексу МосБиржи на геополитических новостях
Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 19:37
Рубль укрепился в паре с юанем в понедельник на фоне пониженной активности торгов и позитивных геополитических новостей
Москва. 3 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился в начале новой недели благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и растущим ценам на нефть.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 10:26
Изменения курса рубля утром в понедельник незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 3 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля в начале недели в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
.
03 ноября 2025 года 09:10
Kospi обновил рекорд
Азиатские рынки акций повышаются в понедельник, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $64,9 за баррель.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 19:13
Рубль в субботу немного подешевел в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в субботу, рубль немного опустился на фоне сниженной активности рынка и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 18:45
"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Делимобиля
"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") и сохраняет прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Согласно операционным результатам компании за 3К25, снижение...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 18:11
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 1710 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по выручке, EBITDA и чистой прибыли оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Рост выручки на...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 17:16
"Финам" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "продавать"
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 18,1%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Отчетность компании за третий квартал оказалась в целом близка к...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 16:30
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным - "Велес Капитал"
Нисходящие риски на рынке акций в ноябре сохранятся, рубль останется стабильным, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в ноябре, вероятно, останется во власти главным образом геополитических факторов, -...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций ФосАгро
"Т-Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. "Интерес к акциям производителей удобрений усиливается на фоне роста спроса, - отмечает эксперт. - Несмотря на прогнозируемое нами падение котировок, ослабление рубля на 9,2% в...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:20
Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 1 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в субботу, рубль умеренно понижается на фоне сниженной активности рынка. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3135 руб., что на 5,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 11,75 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,24%, стоп-приказ: 12,80 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 14:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble до $161
"Финам" понизил прогнозную цену акций Procter & Gamble со $165 до $161 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "C начала года акции P&G на фоне слабых результатов потеряли в цене 10,6%,...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 14:00
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев. Банк сохранил стабильную динамику прибыли и высокую рентабельность...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 13:30
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $142,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,9%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "В третьем квартале Chevron в своих финансовых результатах...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.