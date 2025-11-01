Прогнозная цена акций "Ренессанс страхование" - 154 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Ренессанс страхование" на горизонте года составляет 154 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 9М25 в размере 4,1 рубля на акцию, дивдоходность - 4,2%. Дата закрытия реестра - 19 декабря. Акционеры будут утверждать дивиденды на собрании 8 декабря.

Решение не стало сюрпризом, ранее этот же размер выплаты рекомендовал менеджмент компании, отмечают эксперты.

"Мы позитивно смотрим на перспективы компании. На наш взгляд, она может наращивать страховые премии в темпе выше рыночного за счет высокого уровня цифровизации. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ благоприятно для переоценки активов. Наш целевой уровень для акций на двенадцать месяцев - 154 рубля", - пишут аналитики телеграм-канала в комментарии.

