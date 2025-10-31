Сильные фундаментальные показатели Ленты уже отражены в цене акций - инвестбанк "Синара"

Сильные фундаментальные показатели МКПАО "Лента" уже отражены в цене акций, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

"Показатели "Ленты" в 3К25 оставались высокими, - отмечает эксперт в комментарии. - Значительное увеличение выручки обусловлено как органическим ростом в своих магазинах, так и приобретением сетей "Улыбка радуги" и "Молния". "Лента" не смогла избежать давления на показатели рентабельности, поскольку ее коммерческие, общехозяйственные и административные расходы росли быстрее, чем выручка. Тем не менее рентабельность по EBITDA остается высокой для текущих условий в секторе".

Аналитик в целом положительно оценивает результаты компании, но считает, что сильные фундаментальные показатели "Ленты" уже отражены в цене акций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.