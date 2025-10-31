Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2550-2580 пунктов в пятницу - "Финам"

Вероятна консолидация рынка акций в пятницу после трехдневного роста, индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2550-2580 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

Российский рынок завершил четверг ростом: индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и закрепился выше 2550 пунктов, продолжив восстановление после волатильных сессий, напоминает эксперт. Инвесторы реагировали на улучшение внешнего фона.

"Главное событие недели - возобновление интереса к рисковым активам, - отмечает Кабаков. - Рынок заметно оживился во втором и ниже эшелонах: в ряде бумаг наблюдался настоящий взрывной рост без очевидных фундаментальных причин. Волна покупок в таких историях, как Whoosh, "Мечел" и "Башнефть", приобрела спекулятивный характер - инвесторы активно реагировали на технические сигналы и слухи о возможных корпоративных событиях. Подобная динамика говорит о возвращении розничных игроков и дефиците идей в "голубых фишках", что обычно предшествует фазе перегрева".

Металлурги и энергетики, на взгляд аналитика, сохраняют лидерство, отыгрывая ожидания улучшения спроса на сырье в конце года. Однако импульс роста остается хрупким: рынок подходит к техническим сопротивлениям, и без новых триггеров движение вверх может замедлиться. С другой стороны, высокая ставка ограничивает потенциал распродаж, и крупные инвесторы предпочитают наращивать позиции в ликвидных историях при откатах.

"На внутреннем фоне внимание участников рынка сосредоточено на сигналах Центробанка, - отмечает стратег "Финама". - Банк России подтвердил курс на постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году, несмотря на возможное временное ускорение инфляции. Это поддерживает интерес к акциям финансового и потребительского сектора, а также усиливает ожидания стабилизации кредитной активности".

Внешние факторы, по оценке Кабакова, остаются противоречивыми. Мир внимательно следит за развитием диалога между США и Китаем, тогда как санкционные риски для российских энергетических компаний продолжают сдерживать аппетит к риску. На этом фоне рубль демонстрирует устойчивость, а доходности ОФЗ постепенно снижаются.

"В пятницу вероятна консолидация рынка после трехдневного роста, - прогнозирует эксперт. - Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2550-2580 пунктов, при этом активность во втором эшелоне, вероятно, сохранится. Устойчивое закрепление выше 2570 пунктов откроет дорогу к уровню 2600, но без новых фундаментальных новостей движение может остаться краткосрочным. Общий настрой - осторожный оптимизм с элементами перегрева в спекулятивных бумагах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.