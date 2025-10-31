Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года - БКС Экспресс

Пара рубль/юань, скорее всего, вернется к уровню 12 руб./юань до конца текущего года, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

В свою очередь, доллар и евро к концу года могут вернуться к отметкам 85 руб./$1 и 100 руб./EUR1, говорится в комментарии.

"Рубль резко ослаб, курсы инвалют в среднем прибавили 1%. Доллар вернулся выше 80 руб., евро вновь над 93 руб., а юань - по 11,3 руб., - отмечает аналитик. - Поддержка для рубля пока исходит от факторов роста налогов и повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год. Тем не менее к фискальным издержкам бизнес адаптируется, явного ускорения инфляции не происходит, и регулятор в декабре может опять снизить стоимость фондирования на 50 б.п. Также в ближайшие месяцы отработает эффект временного лага между отгрузкой сырья и оплатой - пока в страну приходит валюта по высокому курсу барреля, но вскоре будет учет более низких цен фьючерсов, и общее предложение валюты от экспортеров способно сократиться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.