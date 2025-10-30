Причин для продолжения отскока или коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Причин для продолжения отскока или возобновления распродаж на российском рынке акций в текущий момент нет, до появления новых драйверов индекс Мосбиржи попытается лечь в боковик в районе 2500 пунктов, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"О том, что во вторник мы видели лишь технический отскок, а в среду он завершился, свидетельствует и снижение цены акций "ЛУКОЙЛа" на 1,4%. Бумага стала совсем не интересной после введения в отношении нее санкций США. Наибольшие потери могут быть от продажи зарубежных активов компании", - отмечают эксперты.

