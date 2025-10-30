Цены рублевых корпбондов в четверг сохранят смешанную умеренную динамику

Москва. 30 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг сохранят умеренную и смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков, геополитических новостей и данных Росстата о замедлении недельной инфляции (статистика поддерживает ожидания продолжения цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября. С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост ВВП РФ в сентябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". В III квартале 2025 года рост ВВП замедлился до 0,6% в годовом выражении с 1,1% во II квартале и 1,4% в I квартале. За январь-сентябрь 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия. "Из-за программ испытаний в других странах я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США на этой неделе в закрытом порядке отдало приказ провести "демонстрацию силы" в Южно-Китайском море, при этом объект возможного удара неизвестен, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

Сенатор-демократ Эд Марки призвал администрацию президента США Дональда Трампа обсудить с Россией ядерное разоружение. В эфире MSNBC Марки заявил, что переговоры с Россией - "наш единственный реальный путь избежать ядерной катастрофы".

Тем временем, Трамп в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых удалось достичь согласия по многим вопросам.

Трамп заявил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%, сообщил телеканал CNN. "Как вы знаете, я ранее ввел 20-процентные пошлины для Китая из-за ввоза фентанила, а это большие пошлины", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета после вылета из Южной Кореи. "Я сократил их на 10%. Пошлины вступают в силу немедленно - 10% вместо 20%", - добавил президент США.

Также Трамп заявил в четверг, что будет работать с руководством КНР над решением украинского кризиса. "Мы вместе посмотрим, можно ли что-то сделать", - сказал он американским журналистам в самолете после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, на этой встрече, состоявшейся в Южной Корее, стороны уделили много времени данной теме.

В США накануне рынок акций закрылся без единой динамики на корпоративных отчетах и итогах заседания ФРС: индекс Dow просел на 0,2%, Nasdaq вырос на 0,6%, S&P500 не изменился.

Федрезерв ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых), также принял решение завершить сокращение объема активов на балансе с 1 декабря.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания назвал текущее решение о снижении ставки мерой по управлению рисками, которая должна приблизить ЦБ к более нейтральной денежно-кредитной политике, как и сентябрьское понижение стоимости заимствований. При этом он отметил, что дальнейшие шаги - это уже "другое дело", и вопрос о декабрьском решении остается открытым.

После выступления Пауэлла оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре опустилась до 71% с 90%.

В Азии в четверг настроения инвесторов ухудшились, индексы перешли к снижению (японский Nikkei 225 сократил прирост до 0,1%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), замедлили прирост американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам октябрьского заседания. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне, сообщает Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года. Японский центробанк также подтвердил намерение и далее повышать ставки, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают на итогах встречи Трампа с Си после роста котировок накануне (Brent поднималась выше $65 за баррель) на данных Минэнерго США о падении запасов сырья в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:50 мск составила $64,52 за баррель (-0,6% и +0,8% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,1 за баррель (-0,6% и +0,6% накануне).

Трамп сообщил, что на встрече с Си вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался. На прошлой неделе президент США говорил, что намерен затронуть этот вопрос в ходе встречи с Си Цзиньпином, и рынок ждал сообщений на эту тему, пишет Bloomberg.

Некоторое давление на нефтяной рынок также оказали заявления главы ФРС США, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остается открытым вопросом и не гарантировано.

Накануне цены на нефть выросли на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего на 200 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась чуть ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,845 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,453 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику в условиях продолжающегося затишья в геополитической новостной повестке.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 октября снизился на 0,01% и составил 117,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,023%, поднявшись до 1170,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "СистемаАФК-1P-21-боб" (-0,56%), " РЖД 001P-01R" (-0,44%) и " РЖД 001P-03R" (-0,28%), а в лидерах роста - облигации "Почта России-БО-002P-03" (+0,71%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,46%) и "РЖД 001P-04R" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Оил ресурс" (входит в ГК "Кириллица", Калужская область, прежнее название - ООО "Ойл ресурс групп") приняло решение изменить условия выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей: компания заменила установленный ранее на уровне 24,5% годовых фиксированный купон на купон "лесенкой". Так, по новым условиям, ставка 1-12-го ежемесячных купонов составит 29% годовых, 13-36-го купонов - 28% годовых, 37-48-го купонов - 20,5% годовых, 49-60-го купонов - 17% годовых. Таким образом, средняя ставка по-прежнему будет равна 24,5% годовых. Размещение выпуска началось 29 октября.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") по итогам букбилдинга 29 октября увеличило объем размещения выпуска 3-летних облигаций серии 002P-04 с 2,5 млрд рублей до 3 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона на уровне 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 21,34% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% от номинала. Индикативная дюрация составит около 1,9 года. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

МКАО "Воксис" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 29 октября, при открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21,5% годовых. Техразмещение запланировано на 1 ноября, выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля со стороны эмитента над ООО "Воксис".

ООО "ДельтаЛизинг" 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 450 б.п. По выпуску будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года. Техразмещение запланировано на 19 ноября, выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "РусХимАльянс" (эмитентом облигаций выступит "СФО РХА Инвест - Первый") в ноябре-декабре планирует разместить три выпуска 3-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серий РХА-1 - РХА-3 объемом по 40 млрд рублей каждый. Поручителем по выпускам выступит ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), АКРА присвоило эмиссиям кредитные рейтинги на уровне ААA(RU). По данным АКРА, размещение первого транша запланировано на 6 ноября, второго - на 1 декабря, третьего - на 15 декабря. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Привлеченные денежные средства будут использованы для создания газоперерабатывающего комплекса по переработке сырьевого газа и по производству сжиженного природного газа в рамках проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге". ООО "РусХимАльянс" - один из заказчиков строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 22-го купона облигаций серии 001-01 и 19-го купона бондов серии 002-01 на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн руб. в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн руб., ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

ООО "ГазТрансСнаб" ("ГТС") допустило технический дефолт при выплате 8-го купона и третьей части амортизации облигаций серии 001Р-01 на общую сумму 16,257 млн рублей. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 6,507 млн рублей, части номинальной стоимости - 9,750 млн рублей. Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей. Компания планирует исполнить обязательства до наступления фактического дефолта - до 12 ноября. Пятилетний выпуск на 150 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке квартального купона 20% годовых до погашения. Начиная с апреля 2025 года по выпуску предусмотрена ежеквартальная равномерная амортизация. В конце июля компания уже допускала аналогичный техдефолт при выплате купона и части номинала выпуска, однако тогда смогла выйти из него в течение одного рабочего дня.