Мнения аналитиков
30 октября 2025 года 09:24
Фундаментальные драйверы для более высокой цены на золото на долгосрочном горизонте остаются - "Цифра брокер"
30 октября 2025 года 09:24
Фундаментальные драйверы для более высокой цены на золото на долгосрочном горизонте остаются - "Цифра брокер"
Коррекция котировок золота в краткосрочной перспективе, возможно, еще не окончена, но на длительном горизонте фундаментальные драйверы для более высокой цены на драгметалл остаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эксперты констатируют, что на рынке золота сохраняется повышенная волатильность. За последние несколько дней активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились более чем на 37 тонн (1,2%), что стало сильнейшим падением за два года. Хотя в предыдущие два месяца активы ориентированных на инвестиции в золото биржевых фондов (ETF) выросли более чем на 200 тонн, до трехлетнего максимума на уровне 3077 тонн. "Коррекция котировок золота в краткосрочной перспективе, возможно, еще не окончена, тем не менее на более длительном горизонте фундаментальные драйверы для более высоких цен остаются неизменными", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
30 октября 2025 года 16:02
Цена золота может вернуться к $3000 за тройскую унцию на долгосрочном горизонте, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Нет никакой гарантии, что цены на золото останутся на текущих исторических максимумах, - отмечают аналитики в комментарии. - С одной стороны, прошедший резкий... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:34
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал сильные операционные... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:21
Москва. 30 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в четверг, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2805 руб., что на 6,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 октября 2025 года 15:02
Акциям "Аэрофлота" выглядят готовыми к развитию технического отскока, но им не хватает фундаментальных сигналов для восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Аэрофлот" сообщил о падении скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев текущего... читать дальше
.30 октября 2025 года 14:32
Растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре, считают аналитики Райффайзенбанка. Эксперты отмечают в комментарии, что впервые с конца сентября недельная инфляция начала замедляться, достигнув 8,08% г/г к 27 октября (против 8,18% г/г на предыдущей неделе). По их мнению, с... читать дальше
.30 октября 2025 года 14:01
"Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами - "Цифра брокер"
МФК "Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" к финотчетности за 3К25 по МСФО. "Финансовые результаты "Займера" подтверждают устойчивость бизнес-модели компании даже в условиях замедления... читать дальше
.30 октября 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "РусГидро" с целью 0,3675 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,16%, стоп-приказ: 0,3953 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Согласно последней отчетности... читать дальше
.30 октября 2025 года 13:01
"Финам" повысил рейтинг акций Livzon Pharmaceutical с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY42,8 и потенциалом роста 16,9%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции Livzon Pharmaceutical с августа, когда мы понизили рейтинг бумаги до "держать", принесли... читать дальше
.30 октября 2025 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент поделился операционными и финансовыми результатами за третий квартал и девять месяцев... читать дальше
.30 октября 2025 года 12:11
ции МКПАО "Яндекс" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Яндекс" за 9М25 заработал своим акционерам 105,7 рубля прибыли на акцию, что соответствует 2,6% текущей акционерной доходности, отмечают эксперты. Компания сохранила свой прогноз... читать дальше
.30 октября 2025 года 11:46
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "Фикс прайс" на фоне умеренно позитивных финрезультатов за 3К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. Выручка компании выросла на 6% г/г до 79,6 млрд руб. Продажи LfL поднялись на 1,7% г/г,... читать дальше
.30 октября 2025 года 11:24
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение вблизи уровня 11,3 рубля за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что в целом валютный рынок ждет появления значимых драйверов. Поддержку нефти в среду оказывали недельные данные из США,... читать дальше
.30 октября 2025 года 11:05
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Роснефти" с 732,92 руб. до 557 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 48% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. "С учетом статистики компании за 1П25 и на фоне более слабой, чем было... читать дальше
.30 октября 2025 года 10:50
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне сильных результатов за 3К25, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко. Результаты Сбера за 3К25 оказались выше ожиданий, отмечает эксперт. Чистый процентный доход (ЧПД) увеличился на 6% кв/кв, а чистый... читать дальше
.30 октября 2025 года 10:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Яндекс" по итогам финансовой отчетности компании за 3 квартал 2025 года, сообщается в обзоре аналитиков. По оценке "БКС МИ", "Яндекс" в среду опубликовал сильные результаты за 3К25, а также дал мощный прогноз... читать дальше
