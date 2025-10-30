Фундаментальные драйверы для более высокой цены на золото на долгосрочном горизонте остаются - "Цифра брокер"

Коррекция котировок золота в краткосрочной перспективе, возможно, еще не окончена, но на длительном горизонте фундаментальные драйверы для более высокой цены на драгметалл остаются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты констатируют, что на рынке золота сохраняется повышенная волатильность. За последние несколько дней активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились более чем на 37 тонн (1,2%), что стало сильнейшим падением за два года. Хотя в предыдущие два месяца активы ориентированных на инвестиции в золото биржевых фондов (ETF) выросли более чем на 200 тонн, до трехлетнего максимума на уровне 3077 тонн.

"Коррекция котировок золота в краткосрочной перспективе, возможно, еще не окончена, тем не менее на более длительном горизонте фундаментальные драйверы для более высоких цен остаются неизменными", - пишут аналитики инвесткомпании.

