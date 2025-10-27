Прогнозный уровень ставки ЦБ РФ к концу 2025г - 16,5% - "АКБФ"

Прогнозный уровень ключевой ставки Банка России к концу текущего года составляет 16,5% годовых, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "АКБФ".

"Полагаем, что реализовать смягчение кредитных условий в ноябре или декабре 2025 года регулятору будет сложнее ввиду возможного нарастания сезонных проинфляционных факторов, с учетом ожидаемого эффекта со стороны роста НДС, тарифов и ряда других факторов, обусловленных влиянием принятого в первом чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, - пишут эксперты. - Данная ситуация существенно формирует риск для наших кратко- и среднесрочных прогнозов. На этом фоне к концу 2025 года ожидаем значение ключевой ставки на отметке 16,5% против 16% ранее".

Аналитики также указывают, что в рамках базового сценария (с учетом обозначенных выше макроэкономических рисков), принимая во внимание ожидаемый постепенный рост потенциальных оценочных возможностей для инвесторов, но учитывая наличие значимых проинфляционных факторов в экономике, возможно сохранение в итоге ключевой ставки в 2026 году на уровне 16,5% годовых (ранее данный прогноз составлял 16%).

Эта оценка, отмечают в "АКБФ", не противоречит информации о повышении Банком России прогнозного диапазона ключевой ставки по итогам 2026 года до 13-15% годовых.

