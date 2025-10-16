.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи на новостях о переговорах Трампа и Путина
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
16 октября 2025 года 19:30

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи на новостях о переговорах Трампа и Путина

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в четверг совершил коррекционный отскок вверх на новостях от Минэкономразвития о возможной господдержке компаний в условиях финансовым проблем, а также на известиях о телефонных переговорах президентов США и России, давших надежду на ослабление геополитической напряженности; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов, хотя еще утром индикатор опускался ниже 2530 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2607,78 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1038,78 пункта (+2,1%); лидерами роста на Мосбирже выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3% и +3,3% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составил 79,0839 руб. (+24,49 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +3% "префы").

Подешевели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%).

Портал Axios сообщил в четверг со ссылкой на источник, что у президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в четверг запланирован телефонный разговор о войне на Украине.

Axios напомнил, что этот разговор пройдет перед тем, как в пятницу президента Украины Владимира Зеленского примут в Белом доме. Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский будут обсуждать в том числе возможность поставок США Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Позже Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что ведет разговор с Путиным, беседа будет длительной. "Я разговариваю сейчас с Путиным. Идет беседа, долгая, и я сообщу о ее содержании так же, как и Путин, после ее завершения", - написал Трамп.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил в четверг, что сложные текущие макроусловия могут привести к тому, что ряд компаний в РФ столкнется с финансовыми сложностями, поэтому нужно реновировать механизмы реструктуризации долгов, чтобы компании могли защититься от кредиторов и продолжить операционную деятельность.

По его словам, многие российские крупные компании реализуют очень большие по мировым меркам проекты, в результате чего возможности банковской системы используются практически по максимуму, и возможности государства через институты развития поддерживать реализацию таких проектов существуют. Для необходимого развития ресурсы есть, но предстоит сделать некую трансформацию экономической модели. Важно завершить реализацию всех начатых инвестиционных проектов, и здесь правительство вместе с крупнейшими компаниями за последние год-два все ключевые решения приняло, были обеспечены собственным капиталом или через поручительства, или иными методами реализация этих проектов, сказал Решетников.

"Но в то же время дальше уже нужно повышать гибкость нашей системы. Мы здесь говорим о том, что ряд компаний может столкнуться со сложностями финансового положения, поэтому нам важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности", - предупредил он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели заявил, что Россия работает над увеличением экспортного потенциала газовой отрасли, в том числе в виде сжиженного природного газа, наращивает внутреннее потребление.

При этом Путин считает, что затраты российских энергокомпаний не должны "механически" перекладываться на потребителей через тарифы. "Подчеркну: затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей", - сказал он.

"Необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций", - отметил президент, заключив, что ждет соответствующих предложений от правительства.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России", - сказал американский президент на пресс-конференции. По мнению Трампа, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

Трамп уточнил, что Индия будет готова отказаться от такой нефти "через короткий промежуток времени". "А потом, когда война закончится, они смогут снова ее покупать", - добавил президент США.

Сообщений от индийской стороны о подобных решениях не поступало.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее закупки.

"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал Новак.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ к вечеру увеличил волатильность, индекс МосБиржи подскочил выше 2600 пунктов на сообщениях СМИ о телефонном разговоре лидеров РФ и США перед тем, как в пятницу в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа с украинским президентом. Еще одним драйвером для акций стало ослабление рубля. Нефть Brent между тем опускается все ближе к $60 за баррель.

На рынке акций США сохраняется оптимизм, его поддержали сильные корпоративные отчетности. В частности, Morgan Stanley (SPB: MS) отчитался о квартальном росте чистой прибыли на 45% кв/кв. В Китае настроения более осторожные из-за обострения торговой напряженности. Американский президент Трамп подтвердил, что США находятся в состоянии затяжной торговой войны с Китаем. В то же время на рынках ждут скорой встречи лидеров США и КНР.

В пятницу станет известен сентябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны. На российском рынке "ОГК-2" (MOEX: OGKB) проведет ВОСА по утверждению дивидендов за 2024 год, последний день с дивидендами будут торговаться акции компаний "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), "Мать и дитя" (MOEX: MDMG). Пятница может вновь быть волатильной из-за внешних новостей, прогноз по индексу МосБиржи на 17 октября - колебания в коридоре 2520-2650 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что индекс МосБиржи превысил рубеж 2600 пунктов на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов Путина и Трампа.

До сообщения рынок находился в неопределенности, связанной с решением Банка России по ставке и напряженным внешнеполитическим фоном. При этом участники рынка быстро реагировали на локальные позитивные новости. На фоне хороших операционных результатов за третий квартал выросли акции "Икс 5" (MOEX: X5) (+4,2%). Позитивная оценка Путиным компании "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%) способствовала росту акций компании. В лидеры роста вышли бумаги "ПИКа", отскочившие вверх после затяжного снижения, спровоцированного изменением дивидендной политики.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых рынках в четверг сохраняется преимущественно позитивный настрой, хотя высокая волатильность и нерешенность торговых и политических вопросов по-прежнему сдерживают энтузиазм инвесторов. Участники рынка реагируют на сильные корпоративные отчетности, ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США и Австралии, а также продолжают внимательно следить за развитием глобальных торговых конфликтов и политическими событиями в ряде ключевых экономик.

Рынок акций РФ остается чувствительным к политическим сигналам. Сохраняется внимание к возможному расширению санкций ЕС, в частности в отношении энергетического сектора, а также к обсуждению судьбы замороженных отечественных активов на Западе. Политический диалог с США остается неопределенным: Москва ожидает реакции Вашингтона после недавних консультаций по Украине, а параллельные заявления Вашингтона усугубляют нервозность, учитывая обсуждение дополнительных поставок военной техники Киеву.

Параллельно на рынке присутствует фактор нестабильности из-за внешнеторговых заявлений. Обсуждается возможность уменьшения закупок российской нефти со стороны Индии и усиление давления на энергетический экспорт в результате координации между Западом и крупными мировыми покупателями. На макроуровне инвесторы фиксируют ускорение инфляции в октябре, что только усиливает осторожный тон Банка России и Минэкономразвития по темпам возможного смягчения ДКП. Рынок получает сигналы о том, что дальнейшее снижение ставки будет происходить гораздо медленнее и более осторожно, особенно в условиях продолжающегося давления со стороны цен и эффекта от будущего повышения НДС, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у рынка акций РФ появилась надежда на геополитические улучшения после известий о проведении телефонного разговора Путина и Трампа перед переговорами в пятницу американского президента с Зеленским.

Путин в четверг на Российской энергетической неделе заявил о значимости угольного рынка на десятилетия вперед и росте спроса на уголь в Азии, что оказало поддержку акциям "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3%). Топ-менеджер "РусГидро" в четверг сообщил, что компания ждет решения о сроке моратория на дивиденды, который пока официально не определен. Бумаги "Норникеля" получили импульс к росту на фоне скачка цен на палладий до $1670 за унцию - максимума с весны 2023 года.

МИД Индии в четверг не подтвердил, что Трамп накануне говорил с Моди и якобы получил подтверждение намерения страны отказаться от поставок российской нефти. Индия является вторым по величине после Китая импортером нефти из РФ. Скорее всего, даже при негативном сценарии Индия смогла бы отказаться от поставок нефти из РФ постепенно, таким образом сглаживая эффект на мировой рынок.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению торгов поднялись к сопротивлениям 2610 пунктов и 1040 пунктов соответственно на надеждах улучшения геополитической обстановки после неожиданного разговора Путина и Трампа. Его итоги будут важны для переговоров Трампа с Зеленским и могут повлиять на ход украинского конфликта, который по-прежнему остается определяющим фактором для настроений в РФ, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,1-1,8%), консолидируются США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к снижению.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,74 за баррель (-0,3% и -0,8% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,13 за баррель (-0,2% и -0,7% накануне).

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Аналитики Bank of America полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+9,7% и +9,8% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+6,7%), "ИКС 5" (+4,2%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,9%), "РусГидро" (+3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3%).

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по итогам III квартала нарастило выручку на 18,5%, до 1,16 трлн рублей, сообщила компания. LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 10,6% за счет роста среднего чека на 10,1% и трафика на 0,4%.

Упали акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-10%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-7,1% и -6% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,2% и -5,6% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,93 млрд рублей (из них 10,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,77 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2025 года 10:47
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Х5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 4100 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент отчитался об операционных результатах за III квартал 2025...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 10:27
Индекс RGBI может вернуться к 115-116п на горизонте недели - ПСБ
Индекс RGBI может вернуться к 115-116 пунктам на горизонте недели (к заседанию Банка России 24 октября 2025 года), а к концу текущего года может перейти в диапазон 118-120 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 10:11
Рынок акций РФ может показать повышенную волатильность на следующей неделе - "Цифра брокер"
Российский рынок акций может показать повышенную волатильность на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Следующая неделя обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке (24...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:51
Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов, целевой диапазон на пятницу - 2650-2750 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Индекс Мосбиржи в четверг "взлетел" на 7%, вернувшись выше 2700...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:32
Рубль постепенно будет двигаться к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:15
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь; - число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в сентябре; - промышленное...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 19:22
Рубль в четверг сильно упал к юаню, скорректировавшись вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал, скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни, в результате которого его котировки достигали максимальных отметок с конца июля.    читать дальше
.
16 октября 2025 года 19:02
Дивиденды Х5 по итогам 2025г могут составить около 200 руб. на акцию - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивиденды ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам 2025 года могут составить около 200 рублей на акцию, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Компания представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. В третьем квартале 2025 года...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 18:32
"Префы" Сургутнефтегаза остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть - "ВТБ Моя Аналитика"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Акции нефтяных компаний попали под двойной удар - укрепление рубля и снижение цен на нефть, отмечают...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 18:04
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - ПСБ
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 12 рублей на акцию (доходность 2,3%). Собрание акционеров, на котором будет принято...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 17:32
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $145,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность Abbott Laboratories за...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций Займера составляет 15% - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 16:36
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 16:05
Акции Интер РАО и Россети Ленэнерго - перспективные идеи роста в секторе - "Финам"
перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 15:35
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.