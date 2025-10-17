.
17 октября 2025 года 09:29
Строителям не оказали масштабной поддержки
Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 октября. FINMARKET.RU - В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и "Дом.РФ" предстоит проанализировать риски в жилищном строительстве и к 1 декабря подготовить "комплексный доклад" по управлению ими. Также планируется разработать план технологического развития строительной отрасли до 2030 года - с учетом цифровизации и повышения производительности труда. Планируется внедрить и отдельные меры поддержки спроса: компенсировать затраты предприятий на субсидирование ипотеки работников, а также несколько снизить налоговую нагрузку на застройщиков. Так, до 1 ноября власти изучат возможности исчисления совокупного финансового результата группы компаний (в пределах одного региона), а также учета расходов на строительство объектов инфраструктуры при расчете налога на прибыль. Как считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, предложенные меры окажут положительный эффект, но "все это не является масштабной мерой поддержки и в полной мере не решит проблемы".
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, строители, господдержка, меры
