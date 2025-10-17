17 октября. FINMARKET.RU - Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к августу 2025 г. выросла до 60%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которым ознакомились "Ведомости" . Абсолютных чисел по количеству микрозаймов ОКБ не дает. По данным ЦБ, в 1-м квартале 2022 г.выдали гражданам почти 12,4 млн микрозаймов (учтены краткосрочные "до зарплаты" и среднесрочные), а во 2-м квартале 2025 г. - около 21,9 млн.

На повторных клиентов, которые идут за новым займом в течение 30 дней (не у одной компании), приходится подавляющая часть выдач в принципе - за 4 года доля таких ссуд выросла с 59% до 90%. Весь рост последних нескольких лет обеспечен одним и тем же пулом заемщиков, которые просто стали чаще открывать новый заем, - 15-18 млн человек, показало исследование ОКБ.

Значительный рост в выдачах доли повторных клиентов в ОКБ и микрофинансовых организациях (МФО) связывают с целенаправленной политикой компаний на удержание клиентов.

Доля повторных клиентов у ведущих игроков будет только расти: в условиях растущих операционных расходов кредиторы заинтересованы в экономии средств на привлечение, считает гендиректор "Займера" Роман Макаров. Также МФО максимально приблизились к банкам в части продуктовой линейки и теперь могут предложить своему клиенту аналог любого кредитного продукта. Все большее количество россиян пробуют использовать микрозаймы, видя в них удобный инструмент для определенных целей, подчеркивает Макров.

Гендиректор Moneyman Артем Быков верит в рост доли повторных клиентов в 2026 г. еще с учетом готовящихся регуляторных ограничений. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон об МФО.

По мнению директора по развитию бизнеса "Джой мани" Юлии Леденевой, стремительный рост доли "повторников" подходит к концу, введение жесткого регуляторного ограничения на количество действующих займов - основная причина. Точка насыщения наступит в 2026 г. и затем будет стабилизация или даже небольшое снижение показателя, считает она.