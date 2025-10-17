Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия"

В этом году среднегодовой размер страховойпо старости составит 23,4 тыс. рублей. Для неработающих граждан, которые преобладают среди получателей выплат, эта сумма выше - 24,7 тыс. В последующие годы пенсии будут последовательно увеличиваться: в 2026-м их проиндексируют на 7,6%, а в 2027-2028 гг. предусмотрено по два повышения: на 4% - в феврале и на 3,4-3,8% - в апреле.

В 2028 году средний размер пенсии достигнет 29,4 тыс. рублей, а для неработающих граждан - 30,7 тыс. рублей.

Постепенно будет расти и стоимость пенсионного коэффициента (балла), от которого напрямую зависит размер страховой пенсии. Сейчас он составляет чуть более 145 рублей. В течение ближайших 3-х лет сумма увеличится почти до 157 рублей в 2026-м, 169 - в 2027-м и 182 - в 2028-м - с учетом двойных индексаций в последние два года.

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда, на динамику средних пенсий напрямую влияет прогноз по уровню зарплат, который составляет Минэк. Объем фонда оплаты труда напрямую связан с поступлениями страховых взносов, за счет которых и формируются выплаты, уточнили в Минтруде.

В условиях кадрового дефицита зарплаты, а значит, и страховые отчисления растут темпами выше инфляции, отметили в Минтруде. Это обеспечивает рост средних выплат по старости.

На динамику зарплат в дальнейшем будут влиять производительность труда, которая зависит от скорости модернизации производств и внедрения новых технологий, а также изменения прожиточного минимума, МРОТ и состояния рынка труда, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. На пенсиях, в свою очередь, скажется рост доходов и численность получателей выплат.

Хотя в ближайшие 3 года зарплаты и пенсии будут расти сопоставимыми темпами, разрыв между ними останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к жалованью будет постепенно снижаться: в 2026-м оно составит 24,2%, в 2027-м - 23,6%, а в 2028-м - 23,5%. Это означает, что оклады будут примерно в 4 раза выше пенсий.