Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля

Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 1,2 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,96 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 1,53 рубля, до 93,16 руб./EUR1.

Рубль сильно укрепился за последние недели и вернулся на максимумы конца июля, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Риски остановки цикла ДКП на фоне роста налогов и инфляции увеличивают предложение валюты от экспортеров и сокращают спрос на валюту под импорт. Возможно, в массированных распродажах инвалют есть и след крупных операторов финансового рынка - например, снижение лимитов из-за превышения расчетного риска. Но это временно", - констатирует эксперт.

Локальное падение курсов инвалют, по мнению Зельцера, может прерваться в любой момент, после чего состоится сильное возвратное движение, и ориентиры на конец года не меняются: доллар способен вернуться в область 85-90 руб./$1, евро до 100 руб./EUR1, юань - к 12 руб./юань.

В четверг юань сегодня будет двигаться в диапазоне 10,8-11,3 руб., ожидает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Несмотря на слабость рынка нефти и новостной фон, на рынке третий день виден весомый навес предложения валюты, что отражается в резком повышении торговых оборотов: с пятницы объем торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превышает 10 млрд юаней, что сопоставимо с последними пиковыми уровнями при налоговых выплатах. Допускаем, что инерция к укреплению рубля сохранится и сегодня, хотя технически валюты уже выглядят несколько перепроданными, да и отклонение курсов от фундаментально оправданных уровней уже достаточно ощутимо", - отмечает Локтюхов.

Рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,24 за баррель, что на 0,55% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,6%, до $58,62 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

По словам Трампа, премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России" - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Рост цен на нефть сдерживает усиление торговой напряженности между США и Китаем, из-за которого перспективы спроса на энергоресурс становятся более туманными, а также неофициальные данные о его запасах в Штатах.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 19:00 мск четверга.