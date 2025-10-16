Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

Возможные поставки ракет "Томагавк" Украине Вашингтоном будут означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США, переведут ситуацию в другую плоскость, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая, в частности, на вопрос, удается ли Москве убедить нынешнюю администрацию США отказаться от идеи поставок "Томагавков".

Лавров подчеркнул: "Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя. Помимо превращения "войны Джо Байдена" в "войну Дональда Трампа" это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине. "Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие. По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное". "Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.

Также Трамп предположил, что препятствием для урегулирования украинского конфликта стала взаимная неприязнь между президентами России и Украины. "Неприязнь между этими двумя людьми - это препятствие", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп вновь сообщил, что считает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы завершить конфликт. "Думаю, что Путин хочет это закончить", - сказал американский лидер.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в среду, что Германия предоставит Киеву военное оборудование на сумму 2 млрд евро, в том числе системы ПРО. "Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 млрд евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы", - заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Мы также участвуем, безусловно, в программе PURL, вложив $500 млн", - продолжил он. По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Украины в сфере обороны.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Поддержку американскому рынку акций оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран. "На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда. Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 2% и обновил исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9% и также достиг рекорда. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Нефть дорожает утром в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,41 за баррель, что на 0,81% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,8%, до $61,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,84%, до $58,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%, до $58,27 за баррель.

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Аналитики Bank of America полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Президент США заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России" - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Вместе с тем в МИД Индии в четверг заявили, что власти страны при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей. "Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель", - сказал представитель ведомства Рандхир Джайсвал. Он отметил, что для Индии важно обеспечить стабильные цены на энергоносители и надежные поставки.

Инвесторы ждут официальных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 19:00 мск. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,153 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,907 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 октября снизился на 0,08% и составил 116,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1158,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,52%), "АФК Система-1P-21" (-0,42%), "Почта России БО-002P-03" (-0,42%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,24%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,21%) и "Автодор-003Р-02" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-47R на уровне 15,85% годовых. Ставки 2-45-го ежемесячных купонов будут равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена оферта через 3,75 года. Объем займа пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 октября.

АО "Группа компаний "Медси" выкупило по оферте 1 млн 171,591 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 39,05% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2023 года по ставке квартальных купонов 10,4% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в октябре 2026 года компания установила на уровне 16,5% годовых.