Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Ситуация в экономике РФ идет в русле макроэкономического прогноза ЦБ
Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. "На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости...
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
ОСАГО для ряда регионов может подорожать вдвое
В России расширят коридор цен на ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. Сейчас, устанавливая стоимость полиса, страховщики вынужденно смещаются к верхней границе, рассказал "Известиям" директор департамента...
 
16 октября 2025 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

Возможные поставки ракет "Томагавк" Украине Вашингтоном будут означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США, переведут ситуацию в другую плоскость, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая, в частности, на вопрос, удается ли Москве убедить нынешнюю администрацию США отказаться от идеи поставок "Томагавков".

Лавров подчеркнул: "Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя. Помимо превращения "войны Джо Байдена" в "войну Дональда Трампа" это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине. "Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие. По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное". "Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.

Также Трамп предположил, что препятствием для урегулирования украинского конфликта стала взаимная неприязнь между президентами России и Украины. "Неприязнь между этими двумя людьми - это препятствие", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп вновь сообщил, что считает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы завершить конфликт. "Думаю, что Путин хочет это закончить", - сказал американский лидер.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в среду, что Германия предоставит Киеву военное оборудование на сумму 2 млрд евро, в том числе системы ПРО. "Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 млрд евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы", - заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Мы также участвуем, безусловно, в программе PURL, вложив $500 млн", - продолжил он. По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Украины в сфере обороны.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Поддержку американскому рынку акций оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран. "На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда. Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 2% и обновил исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9% и также достиг рекорда. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Нефть дорожает утром в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,41 за баррель, что на 0,81% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,8%, до $61,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,84%, до $58,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%, до $58,27 за баррель.

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Аналитики Bank of America полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Президент США заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России" - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Вместе с тем в МИД Индии в четверг заявили, что власти страны при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей. "Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель", - сказал представитель ведомства Рандхир Джайсвал. Он отметил, что для Индии важно обеспечить стабильные цены на энергоносители и надежные поставки.

Инвесторы ждут официальных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 19:00 мск. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,153 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,907 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 октября снизился на 0,08% и составил 116,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1158,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,52%), "АФК Система-1P-21" (-0,42%), "Почта России БО-002P-03" (-0,42%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,24%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,21%) и "Автодор-003Р-02" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-47R на уровне 15,85% годовых. Ставки 2-45-го ежемесячных купонов будут равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена оферта через 3,75 года. Объем займа пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 октября.

АО "Группа компаний "Медси" выкупило по оферте 1 млн 171,591 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 39,05% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2023 года по ставке квартальных купонов 10,4% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в октябре 2026 года компания установила на уровне 16,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций Займера составляет 15% - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом...    читать дальше
16 октября 2025 года 16:36
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все...    читать дальше
16 октября 2025 года 16:05
Акции Интер РАО и Россети Ленэнерго - перспективные идеи роста в секторе - "Финам"
перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги...    читать дальше
16 октября 2025 года 15:35
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля.    читать дальше
16 октября 2025 года 15:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $51,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 1,5%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Недавно опубликованная отчетность Bank...    читать дальше
16 октября 2025 года 15:01
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6620-6730п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6620-6730 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 консолидируется после пятничной...    читать дальше
16 октября 2025 года 14:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" после рассмотрения отчетности за 3К25 и подтверждает целевую цену - $213,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,7%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант сектора...    читать дальше
16 октября 2025 года 14:07
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной стоимостью на уровне 4320 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Эмитент представил операционные результаты за 3К25, все основные...    читать дальше
16 октября 2025 года 13:46
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Полюса с целью 1995,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Полюс" с целью 1995,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: 2377,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует сильные...    читать дальше
16 октября 2025 года 13:21
Прогнозная цена акций Газпрома - 164 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций ПАО "Газпром" на горизонте года составляет 164 рубля за штуку, сообщается в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. По предварительным данным за девять месяцев 2025 года показатель EBITDA эмитента продолжил рост, констатирует аналитик. Он превысил 2,1 трлн...    читать дальше
16 октября 2025 года 12:58
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в октябре сохраняется - Райффайзенбанк
Ситуация с инфляцией в целом по-прежнему позволяет Банку России снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считают аналитики Райффайзенбанка. А с учетом крепкого курса рубля вероятность такого шага, по их мнению, даже повышается. Однако,...    читать дальше
16 октября 2025 года 12:26
Прогнозная цена акций Henderson - 680 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) составляет 680 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18 декабря,...    читать дальше
16 октября 2025 года 11:55
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Мосэнерго до 2,65 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Мосэнерго" с 3,27 рубля до 2,65 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 42% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала...    читать дальше
16 октября 2025 года 11:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3943 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Операционные результаты эмитента за III квартал и первое полугодие 2025 года...    читать дальше
16 октября 2025 года 11:11
Явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации пока нет - ПСБ
Явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации пока не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Статистика по инфляции остается неоднозначной и не дает четкого ответа, что предпримет ЦБ РФ на ближайшем заседании....    читать дальше


