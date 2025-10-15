Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с июля

Москва. 15 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос, обновив максимум с конца июля. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9875 руб., что на 9,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,95 руб. впервые с 23 июля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 октября на 1,12 рубля, до 78,839 руб./$1, и уменьшил курс евро на 95,58 копейки, до 91,7258 руб./EUR1.

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 79 рублей впервые с 25 июля, евро - ниже 92 рублей впервые со 2 августа.

"В среду рубль вновь активно рос в паре с юанем, в моменте пара "юань-рубль" достигала минимальных отметок с конца июля. Полагаем, что в пользу текущего укрепления рубля сыграло несколько факторов. В частности, это жесткая денежно-кредитная политика Банка России и дорогие корпоративные кредиты, вынуждающие экспортеров продавать больше валюты, в том числе для покрытия текущих нужд. С другой стороны, это уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров из-за того, что значительная часть текущих внешнеторговых операций российских компаний со своими зарубежными контрагентами производится в нацвалютах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Резкое укрепление рубля и падение инвалют связано с высокими фискально-монетарными рисками. Вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ подскочила на фоне инициатив повышения налогов. Финансовая жесткость априори за нацвалюту. Юань по 11 видится временным явлением, и это может быть интересно на перспективу. На фоне прогноза снижения притока экспортной выручки к концу года доллар может быть вновь выше 85 рублей, евро - у 100, юань - на 12. От текущих уровней можно спекулятивно неплохо заработать. А до конца октября - стабилизация и попытка разворота", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Рубль вновь открылся вверх к юаню и некоторое время активно дорожал. Затем произошла заметная коррекция, но вскоре рубль вернулся к укреплению. Пара "юань-рубль" опустилась к уровню 10,95 руб. впервые с конца июля. Массированная продажа иностранной валюты продолжается. При этом так и не появилось видимых причин для столь концентрированного предложения инвалюты. Учитывая нестабильность оплаты экспорта, возможно, мы наблюдаем приток задержавшейся большой суммы в качестве расчета за прошлые поставки", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе 2025 года уменьшился на 15% - до $75,5 млрд по сравнению с $88,7 млрд за аналогичный период 2024 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса в августе снизился на 41%, до $7,5 млрд, относительно показателя июля ($12,7 млрд). Показатель августа текущего года по сравнению с августом 2024 года ($8,7 млрд) меньше на 14%.

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,6% с 6,4% в сентябре, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,0% с 1,2% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год выросли до 19,2% с 19,0% в сентябре.

Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,1% с 4,7%, по средней ставке - до 13,7% с 13,2%. Прогноз по росту ВВП на 2026 год снижен до 1,2% с 1,6% ранее.

Опрос проводился 10-14 октября. В нем приняли участие 26 экономистов из различных организаций.

Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме.

"Инфляция замедлилась, но пока даже не вполне опустилась до 4% в сезонно сглаженном выражении. Сентябрьские цифры, опубликованные в прошлую пятницу, согласуются с суждением совета директоров, которое высказывалось и в июле, и в сентябре, что устойчивые компоненты роста цен находятся в диапазоне 4-6% год к году с поправкой на сезонность", - подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

"После того, как инфляция по итогам 2025 года замедлится до 6-7%, в следующем году экономика вернется к устойчиво низкой инфляции на уровне нашей цели в 4%", - подчеркнул зампред.

Совет директоров Банка России на очередном заседании по ставке в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, заявил Заботкин в Госдуме.

"Совет директоров 24 октября примет взвешенное решение, исходя из всей той информации, которой он будет располагать к этому моменту", - сказал Заботкин, комментируя предложение одного из депутатов в октябре "устроить праздник для бюджета и предпринимателей", сократив спред между ключевой ставкой и текущей инфляцией.

Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,97 за баррель, что на 0,66% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 0,55%, до $58,38 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается разрастающийся торговый конфликт США и Китая, усиливающий опасения ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть. Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских. Эксперты предупреждают, что такие шаги могут нарушить глобальные потоки поставок нефти и нефтепродуктов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценку роста мирового предложения нефти в 2025 и 2026 годах и теперь ожидает более существенного его избытка.

Еженедельный отчет о запасах энергоносителей в США будет обнародован в четверг, а вечером в среду свои оценки опубликует Американский институт нефти (API).

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 октября осталась на прежнем уровне - 16,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в среду на 2 базисных пункта, до 16,9% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев опустились на 3 базисных пункта и составили 18,02% и 19,92% годовых соответственно.