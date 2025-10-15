.
Мнения аналитиков
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Ситуация в экономике РФ идет в русле макроэкономического прогноза ЦБ
Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. "На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости...
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,6%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World...
 
15 октября 2025 года 15:30

Рубль днем растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с начала августа

Москва. 15 октября. Китайский юань продолжает активно дешеветь на Московской бирже днем в среду. Рубль уверенно растет, обновляя максимумы с начала августа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,004 руб., что на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал ниже 11 руб. впервые с 7 августа.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 63 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,03 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 78 копеек, до 91,94 руб./EUR1.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, резкое укрепление рубля и падение инвалют связано с высокими фискально-монетарными рисками.

"Вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ подскочила на фоне инициатив повышения налогов. Финансовая жесткость априори за нацвалюту. Юань по 11 руб. видится временным явлением, и это может быть интересно на перспективу. На фоне прогноза снижения притока экспортной выручки к концу года доллар может быть вновь выше 85 руб., евро - у 100 руб., юань - на 12 руб. От текущих уровней можно спекулятивно неплохо заработать. А до конца октября - стабилизация и попытка разворота", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке Зельцер.

Кроме того, по мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, укреплению рубля способствует сохраняющийся избыток предложения иностранной валюты, даже несмотря на рост спроса на валюту со стороны импортеров. Импорт же, по словам аналитика, может восстанавливаться в том числе благодаря сезонному усилению потребительского спроса и деловой активности.

"Правда, этим процессам по-прежнему препятствуют жесткие денежно-кредитные условия. Высокие процентные ставки также делают для экспортеров более выгодной продажу инвалюты как альтернативу дорогому кредитованию. К тому же рублевые расходы компаний существенно увеличились из-за всплеска инфляции последних лет, а валютная выручка остается под давлением низких цен на нефть, санкций, а также дисконта в стоимости российских поставок за рубеж", - говорит Бабин.

Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме.

"Инфляция замедлилась, но пока даже не вполне опустилась до 4% в сезонно сглаженном выражении. Сентябрьские цифры, опубликованные в прошлую пятницу, согласуются с суждением совета директоров, которое высказывалось и в июле, и в сентябре, что устойчивые компоненты роста цен находятся в диапазоне 4-6% год к году с поправкой на сезонность", - подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

"После того как инфляция по итогам 2025 года замедлится до 6-7%, в следующем году экономика вернется к устойчиво низкой инфляции на уровне нашей цели в 4%", - подчеркнул зампред.

Совет директоров Банка России на очередном заседании по ставке в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, заявил Заботкин в Госдуме.

"Совет директоров 24 октября примет взвешенное решение, исходя из всей той информации, которой он будет располагать к этому моменту", - сказал Заботкин, комментируя предложение одного из депутатов в октябре "устроить праздник для бюджета и предпринимателей", сократив спред между ключевой ставкой и текущей инфляцией.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению днем в среду, ранее они снижались на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,47 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,27%, до $58,85 за баррель.

Инвесторы ждут выхода данных по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


