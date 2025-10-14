Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение в условиях слабого спроса на фоне подешевевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2540 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 19 декабря 2024 года.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2541,49 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1001,3 пункта (-0,3%); лидировали в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-8%) и просевшие после отсечки дивидендов за I полугодие акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,2%; выплаты - 14,35 рубля на акцию каждого типа).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составил 79,9589 руб. (-89,59 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,1%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил в понедельник вечером портал Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собираются ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает портал.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - объяснил один из собеседников портала.

Неназванный сотрудник Белого дома подтвердил, что лидеры проведут встречу в пятницу.

В минувшую субботу Axios также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что дипломатические способности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, доказавшего свою эффективность в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, помогут сподвигнуть и Киев к большей готовности к мирному процессу.

Россия, отметил представитель Кремля, "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу". "И мы надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет подвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", - сказал Песков.

Тем временем, Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook), который осенью по традиции выходит в рамках годовых встреч МВФ и Всемирного банка, опубликован фондом во вторник.

Оценка МВФ, таким образом, находится ниже обновленного прогноза Минэкономразвития в 1% (снижен в сентябре с 2,5%), а также ниже диапазона прогноза Банка России, который в июле сохранил свою оценку на уровне 1-2%. За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1% в годовом выражении, в августе рост составил 0,4% в годовом сравнении, а с исключением сезонного фактора был нулевым.

Прогноз МВФ по росту российской экономики на 2026 год остался на прежнем уровне - 1%, что попадает в интервал прогноза ЦБ (0,5-1,5%), но ниже обновленной оценки Минэкономразвития в 1,3% (предыдущий прогноз - 2,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи большую часть вторника снижался, скромные попытки отскока от уровня 2550 пунктов не увенчались успехом, вечером индикатор просел в район 2540 пунктов. Негатив комплексно давит на рынок - это пауза в урегулировании украинского кризиса, текущая высокая ключевая ставка ЦБ и, вероятно, краткосрочно замедление темпов ее снижения из-за налоговых нововведений, а также укрепление рубля.

Президент США Трамп обратился к своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу с просьбой в дальнейшем сфокусироваться на решении украинского конфликта. При этом посол США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал на среду "громкое" объявление по военным поставкам Украине. Также на внешнем треке все следят за торговыми коллизиями США и Китая. Нефть подешевела на фоне новостей об остановке боевых действий в секторе Газа, военная премия выходит из котировок. Кроме того, в МЭА понизили прогноз по росту спроса в 2025 году с 740 тыс. б/с до 710 тыс. б/с.

Вечером во вторник ожидается выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. По мере приближения заседания регулятора его сигналы дают все более чувствительный отклик на рынке. Также в среду в КНР выйдут данные по инфляции за сентябрь, а Росстат представит отчет по темпам роста потребительских цен. Следующее значимая поддержка по индексу Мосбиржи - район 2520 пунктов. Фактор перепроданности может провоцировать периодические внутридневные попытки отскока даже без особых новостей. Прогноз для индекса МосБиржи на 15 октября - колебания в коридоре 2520-2650 пунктов, считает Шепелев.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также отмечает, что просадку рынка акций РФ во вторник ускорили новости о том, что США в среду могут сделать важное заявление о поставках оружия Украине. Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на российский рынок акций. Перспектива введения Евросоюзом 19-го санкционного пакета против российской энергетики остается, но откладывается до саммита ЕС 23-24 октября из-за разногласий стран-участниц блока. Между тем, в последние недели на первый план вышли вопросы перспектив нормализации российско-американских отношений и поставок американского дальнобойного оружия Украине.

Перспективы экспортеров сдерживает продолжающееся укрепление рубля. Дополнительное давление на компании нефтяного сектора оказывают ожидания по профициту предложения на нефтяном рынке из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и возможного снижения спроса из-за торговых войн, полагает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает сползать вниз, испытывая недостаток в "бычьих" драйверах.

В компании "ПИК" во вторник заявили, что в ближайшие годы не планируют возвращаться к выплатам дивидендов и не намерены выкупать дробные доли после консолидации акций, вместо чего будут рассматривать варианты их аккумулирования, продажи в рынок и распределения полученных средств. Бумаги ПАО "Полюс" после закрытия дивидендного реестра также остаются под нисходящим давлением, продолжая отступление от достигнутого в сентябре исторического пика, несмотря на рекордные цены на золото. Ухудшение настроений на фондовом рынке РФ в целом и отдаленность следующих потенциальных дивидендов ПАО "Полюс" краткосрочно могут способствовать фиксации прибыли в этих акциях.

На западных фондовых площадках во вторник настроения по ходу дня улучшились благодаря надеждам на торговые переговоры США и Китая, которые в случае их успешности также могут вызвать фиксацию прибыли в золоте. Продолжение шатдауна в США при этом может отсрочить в том числе публикацию данных по инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в "минусе", причем рублевый индикатор все ближе подходит к годовому минимуму 2521 пункт, а долларовый РТС получает поддержку от более слабой американской валюты. Российскому рынку в целом все еще не на чем расти, хотя инвесторы и пытаются надеяться на лучшее, отмечает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на мировых рынках во вторник наблюдается негативная динамика из-за продолжения обострения торгового конфликта США и КНР. Пекин на заявления Трампа ответил достаточно жестко: в министерстве торговли и МИД КНР заявили, что если США хотят "бороться", то Китай "будет бороться до конца", при этом оставив возможность для переговоров открытой - такая риторика вернула напряженность на рынки.

На российском фондовом рынке сохраняется нисходящая динамика под давлением макро- и геополитических факторов. Одним из главных драйверов падения выступает сильное укрепление рубля, которое давит на выручку экспортеров и бюджет РФ. Дополнительное давление создает падение мировых цен на нефть, которое связано с возможной торговой войной Китая и США. Также на российский рынок продолжает давить украинский вопрос: возможна эскалация, связанная с визитом президента Зеленского в Вашингтон и обсуждением возможных поставок ракет типа Tomahawk, что все чаще появляется в медиаполе.

ПАО "ПИК" объявило, что не будет выкупать дробные доли своих акций у инвесторов, эта новость усилила падение бумаг. На дневном графике индекс МосБиржи подтвердил нисходящий тренд. Ранее были шансы на разворот у отметки 2600 пунктов, но уровень удержать не удалось. Технически ожидается падение до уровня поддержки 2500 пунктов в рамках нисходящего канала, в дальнейшем возможно снижение до минимумов 2025 года - 2400 пунктов, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли вечером на 0,3-0,6%, DAX просел на 0,6%) и в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,5%).

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

Биржи Японии возобновили работу после отмечавшегося в понедельник государственного праздника. Трейдеры оценивают шансы лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, считающейся сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, возглавить правительство страны. Ее путь в премьер-министры усложнило решение партии "Комэйто" о прекращении альянса с ЛДП после более чем 20 лет союзнических отношений.

Министерство торговли КНР заявило, что США были заранее уведомлены о мерах по экспортному контролю в сфере редкоземельных металлов, и подчеркнуло, что они не представляют собой запрет, а нацелены на защиту национальной безопасности и стабилизацию цепочек поставок.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на максимальные с февраля 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,1% в августе. Предварительно также сообщалось, что сентябрьская инфляция составила 2,4%, и опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются под давлением продаж из-за усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $61,99 за баррель (-2,1% и +0,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,32 за баррель (-2% и +1% в понедельник).

Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев после того, как власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с этими подразделениями.

Минторг во вторник также заявил, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Инвесторы надеялись на улучшение отношений двух стран после смягчения риторики американского президента Дональда Трампа на выходных.

Тем временем Международное энергетическое агентства (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с, в 2026 году - повысило до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с. Оценка роста предложения в этом году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-10,1%), акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-6,4%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5,5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,3%), акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,5% и -5% "префы"), MDMG (MOEX: MDMG) (-4,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,5%), "Займера" (MOEX: ZAYM) (-3,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-3,2%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3%).

Выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8% и +14,8% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,5%), бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+3,5%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+3,2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+2,1%).

Акционеры ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,9%) на внеочередном собрании 13 октября утвердили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата, говорится в сообщении компании. Максимальный объем допэмиссии может составить 1,5 млрд акций номиналом 10 рублей.

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет установлена советом директоров и определена не позднее даты начала размещения акций. Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций стоимостью 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть максимально увеличен в 9,3 раза. Ожидается, что ключевые этапы размещения завершатся до конца года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,76 млрд рублей (из них 5,66 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 5,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,37 млрд рублей на акции "Т-Технологии").