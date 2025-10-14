Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности - "Финам"

Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Максима Абрамова.

Эксперт обращает внимание на предложение Минэнерго РФ внести поправки в закон "Об акционерных обществах", которые обяжут компании электроэнергетики (генерирующие, сетевые, сбытовые и распределительные) направлять прибыль прежде всего на инвестиции в инфраструктуру. Если объем таких вложений равен или превышает годовую чистую прибыль и они включены в утвержденную инвестпрограмму или одобрены Правительством РФ, дивиденды можно будет приостановить или сократить.

Средства должны идти на модернизацию сетей, строительство мощностей и другие стратегические проекты. Цель данной инициативы, по мнению Абрамова, заключается в обеспечении отрасли необходимыми инвестициями для модернизации и развития энергетической инфраструктуры в условиях высоких процентных ставок, ограниченного доступа к кредитам и влияния санкций.

"Если инициатива Минэнерго по ограничению дивидендов электроэнергетических компаний будет реализована, то компании будут направлять прибыль на инвестиции, а выплаты акционерам могут быть приостановлены, - полагает эксперт. - Это создает риск того, что акции останутся под давлением до возобновления дивидендов, так как дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности. В такой ситуации интереснее будут выглядеть бумаги, сохраняющие дивидендную политику, а решение о вложении в остальные компании сектора зависит от готовности инвестора ждать долгосрочного результата".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.