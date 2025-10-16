ОСАГО для ряда регионов может подорожать вдвое

В России расширят коридор цен нана 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. Сейчас, устанавливая стоимость полиса, страховщики вынужденно смещаются к верхней границе, рассказал "Известиям" директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. У них снижается возможность индивидуализировать тарифы. В ЦБ намерены изменить максимальную и минимальную допустимую стоимость полиса, чтобы это исправить. В октябре совет директоров Банка России одобрил этот проект. Скоро его планируют направить в Минюст, сообщил Смирнов. В ближайшие месяцы он уже заработает.

Стоимость ОСАГО в России рассчитывается по формуле Центробанка. Он также определяет границы тарифного коридора - базовую ставку, которую страховщик индивидуально определяет в этих рамках для каждого водителя. Сейчас для легковых авто физических лиц она составляет от 1646 до 7535 рублей, этот диапазон не менялся с 2022 года.

После внедрения изменений стоимость ОСАГО вырастет у самых аварийных водителей. Таких людей, у которых, в прошлом году было условно восемь аварий. Этих автовладельцев будет немного по всей стране. При этом повышение тарифов для них даст возможность дешевле продавать полисы аккуратным водителям, продолжил Смирнов.

Кроме того, решено вдвое увеличить территориальный коэффициент для регионов из красной зоны. В нее входят субъекты РФ с большим числом недобросовестных действий, например, мошенничеств. Сейчас в перечне ЦБ их только два - Республика Ингушетия и Новосибирская область.

После вступления в силу описанных изменений верхняя граница тарифного коридора (базовой ставки) для легковых авто составит 8665 рублей, а нижняя - 1399, рассказали "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Изменится и территориальный коэффициент. По подсчетам РСА, ЦБ планирует увеличить его для 14 населенных пунктов и снизить для 12.