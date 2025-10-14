"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1480 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 1180 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на финпоказатели компании: в I полугодии 2025 года выручка увеличилась на 22,2%, EBITDA - на 15,1% (маржа ~30%), чистая прибыль - на 3,6% (маржа ~26%). При этом маржинальность умеренно снизилась из-за роста затрат на персонал при запуске новых клиник, но остается высокой для сектора. Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды 42 руб. на акцию (около 62% прибыли), что, по мнению экспертов, поддерживает инвестиционный кейс.

"С технической точки зрения на дневном графике сохраняется восходящий тренд с чередой более высоких минимумов в пределах канала, - отмечают аналитики "Ффинама". - Коррекции выкупаются, структура свечей указывает на доминирование покупателей и продолжение импульса. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1180 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33".

"МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.