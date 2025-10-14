Уолл-стрит выросла в понедельник на ослаблении опасений эскалации в отношениях США и Китая. Рынки акций стран АТР в основном снижаются во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром, Brent торгуется у $63,3 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне ослабления опасений эскалации в отношениях между США и Китаем.

Рынок акций США закрылся резким падением в пятницу, негативно отреагировав на заявления президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Позднее Трамп несколько смягчил свою позицию, отметив, что Вашингтон не хочет вредить Пекину. Он также допустил, что может встретиться с председателем КНР в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Ранее он выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, участники рынка продолжают следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как в ЦБ оценивают состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон полагает, что введение пошлин на импорт не станет источником устойчивого повышательного давления на цены. "Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию", - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Полсон назвала разумным решение о снижении ставки на 25 б.п., принятое на заседании Федрезерва в сентябре. По ее словам, с учетом того, что политика ЦБ остается умеренно ограничительной, есть смысл продолжать смягчение в соответствии с экономическими прогнозами его руководителей, предполагающими снижение ставки на 50 б.п. до конца года.

Между тем на этой неделе стартует сезон квартальной отчетности, и внимание трейдеров будет направлено на финансовые показатели и прогнозы компаний. Во вторник результаты опубликуют крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Goldman Sachs Group (SPB: GS), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo (SPB: WFC). В ходе торгов в понедельник их бумаги подорожали на 1,7-2,9%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал ритейлер электроники Best Buy, котировки которого выросли на 10%. Самое большое снижение продемонстрировал поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal, сокративший капитализацию на 7,5% из-за разочаровывающей квартальной отчетности.

В составе "великолепной семерки" акции Tesla (SPB: TSLA) поднялись в цене на 5,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,7%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

Рыночная стоимость Broadcom (SPB: AVGO), одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросла на 9,9% после сообщений о его партнерстве с OpenAI. Как говорится в их совместном пресс-релизе, OpenAI будет разрабатывать ИИ-акселераторы и системы, которые будут производиться и внедряться вместе с Broadcom.

Среди других технологических компаний ON Semiconductor нарастила капитализацию на 9,6%, Micron Technology - на 6,2%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 5,3%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 5,1%, Super Micro Computer - на 3,6%.

Стоимость акций Salesforce Inc. (SPB: CRM) повысилась на 2,9%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами сообщил, что планирует инвестировать $15 млрд в Сан-Франциско в течение следующих пяти лет, чтобы поддержать инновации в области искусственного интеллекта в городе.

Бумаги Bloom Energy подскочили в цене на 26,5% на новостях о том, что инвесткомпания Brookfield Asset Management потратит до $5 млрд на внедрение технологий Bloom Energy в центрах обработки данных. Bloom Energy станет приоритетным поставщиком топливных элементов для глобальной сети ЦОД Brookfield.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,29% - до 46067,58 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 1,56% - до 6654,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,21% и закрылся на отметке 22694,61 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают корпоративные и другие новости.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,2%.

Ранее в ходе сессии оба индикатора росли на сигналах улучшения отношений Пекина и Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что встреча президента страны Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в октябре по-прежнему ожидается.

В пятницу Трамп говорил, что не видит смысла в такой встрече, однако позднее отметил, что может все-таки ее провести.

Бессент также сказал, что верит в возможность урегулировать эскалацию в отношениях с Пекином в сфере торговли. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - заявил министр в эфире телеканала Fox Business.

При этом, по его словам, Китай, вводя меры по экспортному контролю, "настроен против всего мира".

Министерство торговли КНР, в свою очередь, заявило, что США были заранее уведомлены о подобных мерах в сфере редкоземельных металлов, и подчеркнуло, что они не представляют собой запрет, а нацелены на защиту национальной безопасности и стабилизацию цепочек поставок.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дешевеющие на 7,4%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 6%, Sands China и Kuaishou Technology - на 5,4%, Galaxy Entertainment Group - на 5%.

Капитализация Xinyi Solar Holdings повышается на 4,3%, China Merchants Bank - на 3,3%, ENN Energy Holdings - на 2,8%, Hengan International Group - на 1,9%, China Life Insurance Co. - на 1,8%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 0,3%. Накануне их котировки упали на 5,7% после сообщений СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием выпущенного ею электромобиля SU7.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 2,9%.

Биржи Японии возобновили работу после отмечавшегося в понедельник государственного праздника.

Трейдеры оценивают шансы лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити, считающейся сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, возглавить правительство страны.

Ее путь в премьер-министры усложнило решение партии "Комэйто" о прекращении альянса с ЛДП после более чем 20 лет союзнических отношений.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Chugai Pharmaceutical (-6%).

Рыночная стоимость Fanuc уменьшается на 5,6%, Ebara и Socionext - на 5,5%, Sharp - на 5,4%.

Цена бумаг опубликовавшей в пятницу сильную отчетность Ryohin Keikaku увеличивается на 12,4%, Seven & I Holdings - на 3,2%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 2,1%, Sumitomo Metal Mining - на 1,9%, Aeon - на 1,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 1,5% несмотря на позитивную отчетность.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 1,6%, Posco - на 1,5%, Korean Air Lines - на 0,2%.

LG Electronics увеличивает капитализацию на 1,6%. Производитель потребительской электроники в понедельник отчитался о сокращении чистой прибыли в третьем квартале на 8%, однако результат оказался лучше ожиданий рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

BHP наращивает рыночную стоимость на 2,2%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть стабильны на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $63,31 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,59 (0,94%), до $63,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,02 (0,03%), до $59,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,59 (1%), до $59,49 за баррель.

Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. По словам Бессента, в выходные представители Вашингтона и Пекина вели активные переговоры и планируют дальнейшие встречи.

"США и Китай в течение выходных старались отойти от грани новой торговой войны, при этом основную активность проявляли американские политики, которые пытались сгладить ущерб, нанесенный в пятницу", - отмечает аналитик IG Markets Крис Бошан, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Перспектива улучшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином традиционно оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы связывают с этим ускорение глобального экономического роста и, соответственно, повышение спроса на энергоресурсы.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.