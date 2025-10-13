Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения, индекс МосБиржи опустился ниже 2580п

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая в рамках коррекции нефть (декабрьский фьючерс на Brent отскочил выше $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2580 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2576,38 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2549,77 пункта), индекс РТС - 1003,79 пункта (-0,1%); лидерами снижения выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составил 80,8548 руб. (-33,5 копейки).

Подешевели также акции МКБ (MOEX: CBOM) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем. "Мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

"Возможно, я скажу: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Киеву - ИФ) Tomahawk", - добавил президент США. По словам Трампа, ракеты Tomahawk - "невероятное наступательное оружие". "И честно говоря, России это (поставки Киеву ракет Tomahawk - ИФ) не нужно", - подчеркнул Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.

В понедельник Трамп обратился к спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу с просьбой в дальнейшем сконцентрироваться на разрешении конфликта на Украине. "Если ты не против, Стив, то давай сначала сфокусируемся на России", - заявил Трамп, выступая перед израильским парламентом (Кнессетом).

Уиткофф в последние месяцы, помимо работы над ближневосточным урегулированием, неоднократно контактировал с российской стороной по украинскому вопросу.

Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

"Мы ожидаем, что 2026 год будет переходным, произойдет нормализация денежно-кредитной политики, но она будет постепенной. Как вы знаете, это согласуется с прогнозом Банка России по поэтапности снижения ставки по мере того, как будет дальше замедляться инфляция", - прокомментировал он вопрос, ожидать ли после планового охлаждения экономики в 2025 году плановый разогрев в 2026 году.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 1%, в 2026 году - 1,3%, в 2027 году - 2,8%, в 2028 году - 2,5%.

Минфин РФ рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков, но принял решение не делать этого: кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков, а бюджет получит свое дивидендами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.

По словам Силуанова, прибыль банков в 2025 году будет такой же, как и в прошлом году (3,8 трлн рублей - ИФ), но она потребуется банкам для поддержания капитала и создания резервов в условиях возросших рисков. "Мы стимулируем все госбанки, чтобы они платили дивиденды (...). Поэтому не предлагали таких решений по увеличению налога на прибыль на банки", - сказал министр.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели на рынке акций РФ сохранилась нервозность в свете угроз Трампа тарифами в 100% для Китая. "Добавим к этому нервное настроение на мировых рынках акций и сырьевых фьючерсов и получим гремучую смесь из желания зафиксировать позиции и нервного ожидания геополитических новостей", - отмечает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в начале недели пытался восстановиться и локально превышал 2600 пунктов, однако позитива оказалось недостаточно, а укрепление рубля сдерживало покупателей. Последние заявления президента США Трампа обозначили возможность продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Прозвучавшие в выходные угрозы Белого дома дополнительно увеличить пошлины против Китая на 100% подняли волну волатильности в рисковых активах, но позднее американский лидер успокоил рынки, дав сигнал о готовности к переговорам перед возможной встречей с Си Цзиньпином. Нефть и другие сырьевые товары перешли к росту. Оптимизму в commodities могла способствовать неожиданно сильная статистика по экспорту и импорту КНР за сентябрь, полагает эксперт.

Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет МЭА, в еврозоне выйдет октябрьский индекс экономических настроений от ZEW, в США ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке совет директоров ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) обсудит подачу заявки на листинг акций, "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) представит операционные результаты за 9 месяцев, от дивидендов очистятся акции "Татнефти" и ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM). Краткосрочный взгляд на рынок нейтральный, в отсутствие новых позитивных новостей закрепиться выше 2600 пунктов по индексу МосБиржи будет проблематично. Прогноз на 14 октября - колебания в коридоре 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в понедельник индекс МосБиржи в очередной раз продемонстрировал повышенную волатильность на фоне растущей неопределенности по поводу ближайшего решения Центробанка по ключевой ставке и неблагоприятных внешнеполитических сигналов (обсуждения ЕС возможности предоставления Украине 140 млрд евро за счет активов России в рамках нового "репарационного" займа и угрозы поставок ей дальнобойного американского вооружения).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций РФ пока не получил значимых фундаментальных факторов для роста.

Поддержку акциям "Норникеля" оказывают высокие цены на палладий (на данный металл приходится около 40% выручки компании), которые в понедельник стремились к достигнутому на прошлой неделе пику с 2023 года - $1051 за унцию. Бумаги ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+2,4%) растут перед закрытием на этой неделе реестра по дивидендам за I полугодие (последний день с выплатами 20 руб. акции можно будет купить в четверг). Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами за I полугодие в размере 14,35 руб. на оба типа бумаг с текущей доходностью 2,5%. Акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5,7%) и ПАО "Полюс" в понедельник торгуются без дивидендов за I полугодие, отметила аналитик.

Западные фондовые площадки в понедельник пребывают в стадии коррекции от достигнутых в конце прошлой недели локальных минимумов. Рынки находятся на перепутье между ускорением нисходящего движения и возвращением к повышению, а фокус внимания инвесторов вновь смещается на торговые сигналы. Индексы МосБиржи и РТС держатся на расстоянии от минимумов прошлой недели, ожидая поступления геополитических новостей. Российский рынок пытается стабилизироваться благодаря корпоративным историям, а одним из сдерживающих факторов для роста на этой неделе могут стать дивидендные отсечки, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в центре внимания инвесторов выступает новый виток эскалации торговой напряженности между США и Китаем после того, как Трамп пригрозил введением с 1 ноября дополнительных 100%-х импортных пошлин на товары из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Трамп также заявил, что не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в конце этого месяца. И хотя в дальнейшем Трамп несколько смягчил свою риторику, заявив, что все еще допускает возможность встречи с главой КНР и что у сторон есть много времени, чтобы договориться, определенная напряженность на рынках сохраняется.

На рынке акций РФ давление на котировки продолжает оказывать отсутствие хоть какого-то прогресса в урегулировании украинского кризиса, при этом все чаще появляются сообщения о поставках Киеву американских ракет Tomahawk, что может вывести конфликт на новый уровень. При этом никуда не исчезли и другие сдерживающие возможное восстановление рынка факторы, такие как неопределенность в отношении дальнейшей траектории монетарной политики ЦБ РФ, предстоящий рост налоговой нагрузки на экономику, а также крепкий рубль. В связи с этим большинство долгосрочных инвесторов по-прежнему предпочитают наблюдать за рынком со стороны, отмечает аналитик.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепляется ниже уровня поддержки 2600 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения с целью в районе 2500 пунктов", - говорит Додонов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в целом российский рынок акций остается слабым, причины прежние - геополитика, повышение налоговой нагрузки, ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки. "Что касается последнего момента, то стали появляться мнения, что ЦБ в этом году вообще не снизит ставку. Мы же придерживаемся прежних взглядов: ставка будет уменьшена на 1 п.п. на последнем в этом году заседании регулятора", - полагает эксперт.

Трамп продолжает нагнетать истерию вокруг торговли с Китаем, чтобы начать договариваться. На этом нефть в понедельник растет после пятничного обвала Brent к технической поддержке $62 за баррель. Но все-таки нефтяные цены не столь высоки, чтобы покупать акции нефтянки, считает Антонов.

По мнению инвестиционного стратега ИК "Гарда капитал" Александра Бахтина, рынок акций РФ пока остается во власти продавцов: после пяти недель падения новую неделю он начал снова в "красных" тонах. От февральского максимума рынок упал уже более чем на 20% - в таком случае рынок называют "медвежьим". Причины - напряженная геополитика и угрозы новых западных антироссийских санкций. И это при крепком рубле, что негативно для компаний-экспортеров, получающих выручку в валюте.

Кроме того, цены на нефть в последнее время снижаются, а инфляция начинает расти. В таких условиях ожидать от Банка России снижения ключевой ставки в этом году более чем на один процентный пункт не стоит. "Индекс МосБиржи близок к минимумам года, перепроданность среди акций высокая. Попытки отскока в бумагах могут наблюдаться на любых позитивных новостях. На этой неделе ждем, что индекс МосБиржи сможет вернуться выше уровня 2600 пунктов", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалось снижение вслед за США (Япония не работает в связи с госпраздником, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), но растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,3-2% во главе с Nasdaq).

Объем экспорта Китая в сентябре увеличился на 8,3% в годовом выражении и составил $328,6 млрд, сообщило в понедельник Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на 7,4%, что стало самым значительным подъемом за полтора года. Его объем достиг $238,1 млрд, что является максимумом за семь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6%, импорта - на 1,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены подросли после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,22 за баррель (+0,8% и -3,8% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $59,43 за баррель (+0,9% и -4,2% в пятницу).

Инвесторы продолжают следить за заявлениями, касающимися торговых взаимоотношений США и Китая, а также за новостями с Ближнего Востока, где ХАМАС освободил заложников в рамках договоренностей по урегулированию конфликта с Израилем.

Ранее негативную реакцию рынка вызвали заявления президента США Трампа о возможном существенном повышении пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Впоследствии американский президент смягчил позицию, отметив, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал Трамп в соцсети Truth Social в воскресенье. Кроме того, он не исключил, что все же проведет встречу с председателем КНР в рамках саммита АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года. Ранее Трамп выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулировать эскалацию в отношениях с Пекином в сфере торговли. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-20,5%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-10,1%), бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-9,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-9%), ПАО "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,8%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,1%), бумаги ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-6,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-6,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-6,6%), "Газпром нефти" (-5,7%).

Выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+9,7%), акции "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) (+9,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7,7%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+3,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,39 млрд рублей (из них 8,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,76 млрд рублей на акции "Т-Технологии").