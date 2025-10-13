Совкомбанк начал анализ Х5 и Ленты с рекомендацией "покупать" для их акций, Магнита - "держать"

Совкомбанк начал аналитическое освещение российских ритейлеров - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), МКПАО "Лента" и ПАО "Магнит", сообщается в обзоре аналитиков.

Акциям Х5 в связи с устойчивыми лидерскими позициями в секторе, понятной стратегией создания стоимости, высокой дивидендной доходностью и дисконтом к историческим мультипликаторам, а также бумагам "Ленты" благодаря наибольшему потенциалу роста за счет текущего размера компании, позволяющего делать эффективные M&A сделки в секторе, присвоена рекомендация "покупать".

Акциям "Магнита" из за ожиданий давления в ближайшие годы финансовых расходов на чистую прибыль и денежный поток компании, непрозрачных решений акционера в отношении дивидендов присвоена рекомендация "держать".

"Ожидаем, что "Лента" в 2025 году, представит обновленную стратегию, что позволит инвесторам переоценить инвестиционный кейс в компании. На инвестиционный кейс X5 будет влиять рост дивидендов по мере расширения бизнеса и увеличения EBITDA, в том числе за счет повышения эффективности и улучшения рентабельности "Чижика" и цифровых сервисов", - говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.