Ограничение по числу банковских карт заработает с декабря

13 октября. FINMARKET.RU - Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К этому же времени может быть запущен сервис для контроля за количеством «пластика» — благодаря ему клиенты смогут узнать, где и когда они его выпустили.

Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалосьв 10 карт, но от этой идеи отказались.

Разумное ограничение количества карт, которое можно оформить на одного человека в одном банке, полезно в борьбе с мошенниками и дропперами, сообщали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

"Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то, чтобы освободить место для новой", — пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

В то же время, по данным НСФР, только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами. Это значит, что лимита в 20 штук хватит, чтобы не причинять неудобств подавляющему большинству клиентов.