.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 октября 2025 года 08:19
Ограничение по числу банковских карт заработает с декабря
|0
Алексей Коновалов/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К этому же времени может быть запущен сервис для контроля за количеством «пластика» — благодаря ему клиенты смогут узнать, где и когда они его выпустили. Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались. Разумное ограничение количества карт, которое можно оформить на одного человека в одном банке, полезно в борьбе с мошенниками и дропперами, сообщали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. "Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, чтобы освободить место для новой", — пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. В то же время, по данным НСФР, только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами. Это значит, что лимита в 20 штук хватит, чтобы не причинять неудобств подавляющему большинству клиентов.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, банки, карты, ограничение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.