Банки поддержали идею создания ИИ-помощника

13 октября. FINMARKET.RU - Создание независимого ИИ-помощника сможет помочь клиентам со сложными продуктами, объясняя их суть и подсвечивая детали, на которые надо обратить внимание.поддерживают появление такого инструмента, показал опрос "Ведомостей" . Эту идею обсуждали сразу на нескольких сессиях форума "Финополис" 10 октября. ИИ-помощника могла бы сделать и предоставить рынку на равных условиях "Ассоциация Финтех" (АФТ), считают представители ПСБ, Совкомбанка, банка Дом.РФ и "ОТП банка".

Об ИИ-помощнике заговорил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на пленарной сессии "Финополиса" 10 октября. По его словам, единицы изучают договоры о банковских продуктах полностью или с юристом, большинство же просто пролистывают документ и могут что-то прочитать на последней странице. Поэтому банкир предложил размещать в самом начале на "полстраницы" нативное и простое пояснение с акцентами - что в выбранном продукте представляет наибольший риск, чем он отличается от принятых стандартов, если речь идет об ипотеке или автокредитовании.

ЦБ уже попробовал эту технологию с узким кругом банков и увидел ее "хорошие перспективы", подтвердил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах "Финополиса". ИИ-помощник "понятным человеческим языком" объясняет потенциальному покупателю депозита или кредита, на что ему нужно обратить внимание, рассказал он. Сейчас регулятор запустил расширенный тест, в котором участвует порядка 10 банков, отметил Мамута. ЦБ надеется, что испытание займет 6-9 месяцев, а потом технологию можно будет выпустить на рынок.

Среди ключевых функций такого ИИ-агента на первоначальном этапе могли бы быть консультации по ипотечным страховкам, разъяснение ценообразования и комиссии, считает зампредседателя правления банка Дом.РФ Николай Козак. Кроме того, он мог бы проводить анализ и формировать рекомендации по кредитным и ипотечным договорам, добавляет он: насколько банковская версия договора отличается от стандарта, какая финансовая ответственность у покупателя и многое другое.