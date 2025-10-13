"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Норникель в топ-10 российских акций, исключили Группу Позитив

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Норникеля" и удалив "Группу Позитив", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком", Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"На фоне ралли цен на металлы платиновой группы и роста котировок меди, оценка компании "Норникель" опустилась до привлекательных уровней: 12М EV/EBITDA 4.9х с доходностью FCF 8-9% на горизонте года, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - За последние месяцы была остановлена работа трех шахт, на которые приходится около 7% мировой добычи меди. Расширения дефицита металла подтолкнет цены еще выше. Кроме того, "Норникель" остаеся одним из ключевых бенефициаров ослабления рубля: движение курса на 10% в сторону ослабления повышает EBITDA компании в рублевом выражении на 20-25%".

Аналитик подчеркивает, что акции "Группы Позитив" исключены из подборки на фоне увеличения льготных ставок ЕСН для IT-сектора, а также ввиду наличия более очевидных краткосрочных триггеров у других ценных бумаг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.