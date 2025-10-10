Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность и обновил минимум индекса МосБиржи с декабря

Рынок акций РФ на неделе предпринял несколько попыток скорректироваться вверх после затяжного снижения под давлением распродаж в условиях сохранения геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Одним из поводов для локального отскока вверх стали заявления главы Банка России Эльвиру Набиуллиной на форуме "Финополис", что ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП) и пространство для снижения ставки остается.

Индекс МосБиржи на неделе падал в район 2520 пунктов (минимум с 20 декабря 2024 года), после чего на закрытии коротких позиций отскочил выше 2630 пунктов, а в финале недели вновь откатился ниже 2590 пунктов.

В период с 6 по 10 октября индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2588,56 пункта, индекс РТС прибавил 0,3% и достиг 1004,38 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 2,6%, до $63,1 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,71 рубля, до 81,19 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, что доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Журнал The American Conservative считает, что сообщения последних дней о возможности поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" не основаны на реальности. У США небольшой запас таких ракет, и они производят менее 200 единиц в год, а это означает, что Украина вряд ли получит их много, если получит вообще, говорится в статье. К тому же, у Украины нет ни одной платформы, необходимой для запуска ракет "Томагавк", и вообще их использование невозможно без того, чтобы разведка США не обнаруживала цели и не обеспечивала целеуказания, а это является потенциальной "красной линией", которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп очень не хотел бы, отмечает издание.

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Минфин РФ оценил вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт. Ранее Минфин РФ предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

Восемь стран ОПЕК+ 5 октября договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Во вторник рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции, отскок индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля и снижением нефти (фьючерс на Brent просел к $65,2 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2670 пунктам во главе с бумагами "ВК" (+3,9%), "НЛМК" (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), во "втором эшелоне" раллировали акции "СПБ Биржи" (+9,4%) на новостях о запуске на площадке секции срочного рынка (начались торги расчетными фьючерсными контрактами на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна и акции самой "СПБ биржи").

Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву. При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.

В Кремле призвали дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по вопросу о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

Тем временем, Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, в 2027 году - до 1%. Июньский прогноз предусматривал рост на 1,4%, 1,2% и 1,2% соответственно.

Рост цен на нефть сдерживали слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи нефтепроизводителями (в том числе ОПЕК+).

В среду рынок акций РФ развернулся вниз из-за возросших распродаж в условиях опасений эскалации геополитической напряженности и ожиданий паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2560 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, индекс РТС пробил уровень 1000 пунктов. Золото обновило максимум и превысило рубеж $4000 за унцию.

Акции "ПИКа" (-9,4%) упали на новостях совет директоров компании отменил дивидендную политику и рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100 к 1 (цена бумаг в этом случае может стать самой дорогой на рынке и будет стоить порядка 50 тыс. рублей за штуку, что снизит ее ликвидность).

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Путин провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил Путин. По его словам, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что возможное появление у Украины американских ракет Tomahawk будет означать качественное изменение обстановки, но это не повлияет на решимость России добиться поставленных целей. По его словам, мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. Он отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев".

Кроме того, Рябков сообщил, что никакого субстантивного ответа от США на предложение президента РФ о продлении на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москва не получала.

Рост нефти замедлился после выхода данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю на 3,715 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали повышения 2,25 млн баррелей. Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,8 до $68,64 за баррель, на 2026 год - с $51,43 до $52,16 за баррель.

В четверг рынок акций РФ вновь скорректировался вверх на закрытии коротких позиций игроками, поддержкой выступили заявления главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2640 пунктов, отыграв большую часть потерь среды, хотя еще днем индекс проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года).

Акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+5,4%) подскочили на фоне известий, что ЦБ РФ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, поскольку по закону покупатель более 30% акций обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги.

Росимущество сообщило вечером в четверг, что юридический механизм направления Росимуществом оферты миноритарным акционерам в законодательстве РФ отсутствует, ведомство ведет консультации с ЦБ, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ПАО "Южуралзолото" по этому вопросу.

Сбербанк (+3,3%) в сентябре увеличил чистую прибыль на 6,9% в годовом выражении, до 150,3 млрд руб.; за 9 месяцев прибыль банка выросла до 1,27 трлн руб. (+6,5%). Продолжилось снижение акций "Группы компаний ПИК" (-4,2%).

Контакты Кремля с администрацией США продолжаются, спада в них нет, заявил в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков "Интерфаксу".

Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не стоит в повестке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В отношении заявления МИД РФ о том, что мирный импульс саммита на Аляске "в значительной мере исчерпан", Песков сообщил, что в диалоге по украинскому урегулированию обозначилась серьезная пауза. Также Песков сообщил журналистам, что реакции от США на предложение президента РФ по ДСНВ все еще нет.

Из внутренних негативных факторов можно выделить очередные данные Росстата по недельной инфляции, ускорение которой повышает вероятность паузы в смягчении ДКП ЦБ РФ. Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики.

Между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в кулуарах форума "Финополис", что ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается. "Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.

Нефть Brent просела в район $65,7 за баррель на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке - Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.

В пятницу рынок акций РФ вернулся к снижению на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель). Индекс МосБиржи упал ниже 2590 пунктов, лидировали в снижении акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,2%).

"Московская биржа" выявила несоответствие обыкновенных акций "ПИКа" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга. Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики, эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.

Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию на Украине, достигнутых в ходе саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Также Путин заявил, что ответом на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk станет укрепление ПВО России.

Кроме того, Путин заявил, что в мире идет определенная гонка вооружений, а в случае проведения некоторыми странами испытаний ядерного оружия, Россия сделает то же самое.

Нефть упала на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке благодаря началу реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В период с 6 по 10 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-16%), ПАО "Россети Урал" (-13%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-12%); лучше рынка оказались акции ГМК "Норильский никель" (+5%), "ВСМПО-Ависма" (+4%), "префы" "Ростелекома" (+4%).

Рынок акций РФ в середине октября продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, динамику нефти и корпоративные события, при появлении оптимистичных известий попытки коррекционного восстановления продолжатся. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2500-2700 пунктов, для индекса РТС - 960-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".