Рубль в пятницу продолжил корректироваться вниз после роста в предыдущие дни

Москва. 10 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль немного опустился в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,34 руб., что на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,05 копейки, до 81,1898 руб./$1, и уменьшил курс евро на 65,39 копейки, до 94,0491 руб./EUR1.

"В начале недели активность на валютном рынке была низкой в связи с длинными выходными в Китае (1-8 октября). Это позволило рублю краткосрочно протестировать локальный минимум в 11,25 за юань. Однако в первый же день после завершения праздников в Китае рубль перешел к умеренному ослаблению и завершил неделю вблизи 11,35 за юань. На среднесрочном горизонте мы не исключаем сохранения тренда на плавное ослабление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

С 1 по 8 октября Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников в Китае. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала не отражает операции из-за невозможности проводить расчеты, а затем фиксирует объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В первом полугодии 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту на 13,9 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 0,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2025 года снизилось по сравнению с январем-августом 2024 года на 14,1% и составило $86,3 млрд (против $100,5 млрд годом ранее), следует из опубликованных в пятницу данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на 5,2% - до $264,2 млрд (c $278,7 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 0,1%, до $177,9 млрд (со $178,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2025 года составил $442,1 млрд и по сравнению с первыми 8 месяцами прошлого года сократился на 3,2% (с $456,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Цены на нефть заметно снижаются вечером в пятницу, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 4,05%, до $62,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 4,5%, до $58,75 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов Brent опускалась до $63,27 за баррель - минимума с начала июня, тогда как стоимость фьючерсов на WTI достигала минимума с начала мая на отметке $59,57 за баррель.

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в течение 72 часов ХАМАС освободит заложников.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

Между тем, как показали опубликованные в среду официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 октября осталась на прежнем уровне - 16,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в пятницу опустились на 4 базисных пункта, до 17,02% и 18,18% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 3 базисных пункта, до 20,08% годовых.

