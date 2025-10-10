.
Мнения аналитиков
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 19:35

Рубль в пятницу продолжил корректироваться вниз после роста в предыдущие дни

Москва. 10 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль немного опустился в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,34 руб., что на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,05 копейки, до 81,1898 руб./$1, и уменьшил курс евро на 65,39 копейки, до 94,0491 руб./EUR1.

"В начале недели активность на валютном рынке была низкой в связи с длинными выходными в Китае (1-8 октября). Это позволило рублю краткосрочно протестировать локальный минимум в 11,25 за юань. Однако в первый же день после завершения праздников в Китае рубль перешел к умеренному ослаблению и завершил неделю вблизи 11,35 за юань. На среднесрочном горизонте мы не исключаем сохранения тренда на плавное ослабление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

С 1 по 8 октября Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников в Китае. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала не отражает операции из-за невозможности проводить расчеты, а затем фиксирует объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В первом полугодии 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту на 13,9 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 0,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2025 года снизилось по сравнению с январем-августом 2024 года на 14,1% и составило $86,3 млрд (против $100,5 млрд годом ранее), следует из опубликованных в пятницу данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на 5,2% - до $264,2 млрд (c $278,7 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 0,1%, до $177,9 млрд (со $178,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2025 года составил $442,1 млрд и по сравнению с первыми 8 месяцами прошлого года сократился на 3,2% (с $456,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Цены на нефть заметно снижаются вечером в пятницу, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 4,05%, до $62,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 4,5%, до $58,75 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов Brent опускалась до $63,27 за баррель - минимума с начала июня, тогда как стоимость фьючерсов на WTI достигала минимума с начала мая на отметке $59,57 за баррель.

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в течение 72 часов ХАМАС освободит заложников.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

Между тем, как показали опубликованные в среду официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 октября осталась на прежнем уровне - 16,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в пятницу опустились на 4 базисных пункта, до 17,02% и 18,18% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 3 базисных пункта, до 20,08% годовых.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


10 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность и обновил минимум индекса МосБиржи с декабря
Рынок акций РФ на неделе предпринял несколько попыток скорректироваться вверх после затяжного снижения под давлением распродаж в условиях сохранения геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Одним из поводов для локального отскока вверх стали заявления главы Банка России Эльвиру Набиуллиной на форуме "Финополис", что ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП) и пространство для снижения ставки остается.    читать дальше
10 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ в пятницу растерял недельный прирост по индексу МосБиржи и закрыл неделю в "минусе"
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63,2 за баррель); индекс МосБиржи упал ниже 2590 пунктов, растеряв весь недельный коррекционный прирост, подогретый ранее заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,2%, до 433,4 рубля).    читать дальше
10 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи в условиях геополитической напряженности может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с...    читать дальше
10 октября 2025 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 26,25 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные...    читать дальше
10 октября 2025 года 18:14
Прогноз по дивидендам Х5 за 2025 год понижен до 330-390 руб. на акцию - "Цифра брокер"
Аналитики "Цифра брокер" обновили прогноз по дивидендам ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2025 год по причине пересмотра компанией собственных ориентиров по маржинальности и росту капитальных расходов, сообщается в комментарии. "Ранее компания оставалась одной из самых привлекательных...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:46
Акции Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Финансовые показатели крупнейших компаний нефтегазового сектора снизились по итогам первого полугодия, - констатируют эксперты. - На отрасль давят снижение...    читать дальше
10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций МТС до 289 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% - наиболее вероятный сценарий до конца года - Альфа-банк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:13
Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI"
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 16,8% с текущих уровней - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.    читать дальше
10 октября 2025 года 15:11
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:38
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 426,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует...    читать дальше
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к...    читать дальше
.
