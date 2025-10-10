Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,361 руб., что на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,51 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 38 копеек, до 94,47 руб./EUR1.

Рубль слабеет по отношению к юаню на торгах в пятницу, восстановление юаня вызвано постепенной активизацией спроса со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Данный фактор в пятницу продолжает способствовать подъему китайской валюты и ее смещению в сторону отметки 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на следующей неделе юань, скорее всего, продолжит восстановительную динамику, что позволит ему вернуться в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, остается актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения".

Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

С 1 по 8 октября, Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала не отражает операции из-за невозможности проводить расчеты, а затем фиксирует объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В первом полугодии 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту на 13,9 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 0,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2025 года снизилось по сравнению с январем-августом 2024 года на 14,1% и составило $86,3 млрд (против $100,5 млрд годом ранее), следует из опубликованных в пятницу данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на 5,2% - до $264,2 млрд (c $278,7 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 0,1%, до $177,9 млрд (со $178,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2025 года составил $442,1 млрд и по сравнению с январем-августом 2024 года сократился на 3,2% (с $456,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Цены на нефть усилили снижение днем в пятницу на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,43%, до $64,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,53%, до $60,55 за баррель.

В четверг цена контрактов на Brent снизилась на 1,6%, на WTI - на 1,7%.

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в течение 72 часов ХАМАС освободит заложников.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

Между тем, как показали опубликованные в среду официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Эб вч

MOEX$#&: PSKB