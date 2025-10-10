.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 15:20

Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,361 руб., что на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,51 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 38 копеек, до 94,47 руб./EUR1.

Рубль слабеет по отношению к юаню на торгах в пятницу, восстановление юаня вызвано постепенной активизацией спроса со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Данный фактор в пятницу продолжает способствовать подъему китайской валюты и ее смещению в сторону отметки 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на следующей неделе юань, скорее всего, продолжит восстановительную динамику, что позволит ему вернуться в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, остается актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения".

Банк России 9 октября 2025 года отразил продажу иностранной валюты на 70,7 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

С 1 по 8 октября, Банк России не проводил расчеты по операциям с валютой из-за праздников. Это обычная ситуация для выходных дней, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала не отражает операции из-за невозможности проводить расчеты, а затем фиксирует объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В первом полугодии 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту на 13,9 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 0,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2025 года снизилось по сравнению с январем-августом 2024 года на 14,1% и составило $86,3 млрд (против $100,5 млрд годом ранее), следует из опубликованных в пятницу данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на 5,2% - до $264,2 млрд (c $278,7 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 0,1%, до $177,9 млрд (со $178,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2025 года составил $442,1 млрд и по сравнению с январем-августом 2024 года сократился на 3,2% (с $456,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Цены на нефть усилили снижение днем в пятницу на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,43%, до $64,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,53%, до $60,55 за баррель.

В четверг цена контрактов на Brent снизилась на 1,6%, на WTI - на 1,7%.

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в течение 72 часов ХАМАС освободит заложников.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

Между тем, как показали опубликованные в среду официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций МТС до 289 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% - наиболее вероятный сценарий до конца года - Альфа-банк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:13
Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI"
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 16,8% с текущих уровней - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:11
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:38
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 426,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует...    читать дальше
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к...    читать дальше
10 октября 2025 года 13:28
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15-16% к концу 2025г пока сохраняется - "Астра Управление активами"
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой "Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца...    читать дальше
10 октября 2025 года 12:47
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко. "Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15%...    читать дальше
10 октября 2025 года 12:24
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Башнефти
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее...    читать дальше
10 октября 2025 года 11:54
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется....    читать дальше
10 октября 2025 года 11:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 202,87 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако...    читать дальше
10 октября 2025 года 11:06
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают...    читать дальше
10 октября 2025 года 10:41
Цена нефти может снизиться до $62/барр. - "Алор Брокер"
Котировки нефти марки Brent могут двинуться к поддержке на уровне $62 за баррель, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Улучшение ситуации на Ближнем Востоке привело к сокращению риск-премии в нефти, которая в четверг просела на 1,3%, а...    читать дальше
