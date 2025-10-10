Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

Сбербанк за 9 месяцев 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,27 трлн рублей, что на 6,7% выше результата годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сохраняем оценку чистой прибыли Сбербанка по итогам 2025 года на уровне 1627 млрд руб., - указывают эксперты. - Однако, на фоне сохранения тенденции ослабления макроэкономической динамики в РФ, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки, вновь отмечаем повышение рисков для данной оценки".

Расчетное значение справедливой стоимости акций Сбербанка" после корректировки изменилось несущественно: составляет 487,00 руб./ао и 469,20 руб./ап против 487,09 руб./ао и 469,21 руб./ап ранее.

"Дисконт-поправка на риски вложений в бумаги эмитента остается на сравнительно высоком для бумаг в нашем покрытии уровне в 30%, что соответствует отраслевым оценкам", - отмечают стратеги "АКБФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.