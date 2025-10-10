S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.

"Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с точки зрения технического анализа, - пишет эксперт в комментарии. - Следующей целью покупателей остается отметка 6800 пунктов. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, однако мы считаем низкой значимость этого сигнала при сильном "бычьем" тренде. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена около 6700 пунктов. 20-дневная скользящая средняя пролегает вблизи 6665 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.