Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15-16% к концу 2025г пока сохраняется - "Астра Управление активами"

Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой

"Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца текущего года. Мы же по-прежнему считаем возможным снижение ставки до 15-16% к концу года, поскольку очевидная слабость экономики и стабильность рубля снижают вероятность устойчивого роста инфляции даже с учетом эффектов от будущего роста НДС, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что динамика основных индикаторов будет и далее соответствовать базовому прогнозу ЦБ, предполагающему постепенное снижение ставки вслед за инфляцией".

