10 октября 2025 года 10:30
Рубль утром продолжает заметно дешеветь в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,39 руб. (+5,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,58 коп. выше уровня действующего официального курса.
"В четверг рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть часть потерь предыдущей сессии. В результате к концу торгов китайская валюта прибавила 0,5%, закончив сессию в районе 11,33 руб. Восстановление юаня вызвано постепенной активизацией спроса со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае. Данный фактор в пятницу продолжит способствовать подъему китайской валюты и ее смещению в сторону отметки 11,5 руб., выступающей ближайшим сопротивлением. При этом на следующей неделе юань, скорее всего, продолжит восстановительную динамику, что позволит ему вернуться в диапазон 11,5-12 руб., который, по нашим оценкам, остается актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Цены на нефть продолжают опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Накануне котировки Brent и WTI упали на 1,6% и 1,7% соответственно.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,71%, до $64,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,62%, до $61,12 за баррель.
В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.
Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина.
Рекомендация сохранена на уровне "покупать".
"Группа "МТС" постепенно реализует заявленные... читать дальше
10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.
В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало... читать дальше
10 октября 2025 года 16:13
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина.
Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000.
"Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает... читать дальше
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
"Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает... читать дальше
10 октября 2025 года 15:20
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
10 октября 2025 года 15:11
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии... читать дальше
10 октября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.
"Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с... читать дальше
10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эмитент демонстрирует... читать дальше
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Фонд с привязкой к... читать дальше
10 октября 2025 года 13:28
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой
"Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца... читать дальше
10 октября 2025 года 12:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко.
"Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15%... читать дальше
10 октября 2025 года 12:24
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее... читать дальше
10 октября 2025 года 11:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко.
"Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется.... читать дальше
10 октября 2025 года 11:31
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.
Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако... читать дальше
10 октября 2025 года 11:06
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса.
Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают... читать дальше
